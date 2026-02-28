#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
События

Ночные морозы до -12°С, сильный снег, но с последующим потеплением: прогноз по Алматы на неделю

погода в феврале в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 09:00 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали Zakon.kz о том, какая погода прогнозируется в Алматы в последние дни февраля и начала марта. Согласно предварительному прогнозу, весна в мегаполисе начнется с холода и снега, но ближе к следующим выходным температура уйдет в плюс.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светланы Аманкуловой, по прогнозу на 28 февраля – 6 марта 2026 года по городу Алматы ожидается очень переменчивая погода.

"В воскресенье ожидается снег в течение суток, а ночью снег может быть сильным. Такая погода будет сопровождаться туманом и гололедом, порывистым ветром. Температура воздуха ночью понизится до -7-9°С, днем будет наблюдаться также отрицательная температура -3-5°С. 1 и 2 марта будет без осадков, температура ночная будет повышаться от -10-12°С до -5-7°С, а днем – от -3-5°С до +1+3°С", – сказала синоптик.

С 3 по 6 марта погода будет неустойчивая. Ночью в основном будет идти снег, а днем – смешанные осадки. Преимущественно ожидается дождь, потому что ожидается повышение температуры.

"Ночью температура будет повышаться от -1-3°С до 0+2°С. А дневная температура – от +3+5°С до +6+8°С", – отметила представитель Гидрометцентра.

Кроме того, в этот период большую часть времени возможны туманы, гололедные явления и порывистые ветры.

Прогноз погоды по Алматы на 28 февраля – 6 марта 2026 года

28 февраля: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С.

1 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

2 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

3 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман, гололед. Ветер восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

4 марта: переменная облачность, ночью снег, гололед, днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +5+7°С.

5 марта: переменная облачность, утром и днем дождь. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +6+8°С.

6 марта: переменная облачность, ночью осадки – дождь, снег, днем дождь. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С.

Ранее синоптики предупредили, что сильные морозы до -41°С обрушатся на две области Казахстана в субботу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Снег, дождь и +11°С в Алматы: прогноз погоды на неделю
18:48, 31 января 2026
Снег, дождь и +11°С в Алматы: прогноз погоды на неделю
Потепление и снова снег: погода в Алматы на неделю
18:10, 07 ноября 2025
Потепление и снова снег: погода в Алматы на неделю
Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы
17:56, 29 ноября 2024
Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: