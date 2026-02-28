Ночные морозы до -12°С, сильный снег, но с последующим потеплением: прогноз по Алматы на неделю

Синоптики рассказали Zakon.kz о том, какая погода прогнозируется в Алматы в последние дни февраля и начала марта. Согласно предварительному прогнозу, весна в мегаполисе начнется с холода и снега, но ближе к следующим выходным температура уйдет в плюс.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светланы Аманкуловой, по прогнозу на 28 февраля – 6 марта 2026 года по городу Алматы ожидается очень переменчивая погода.

"В воскресенье ожидается снег в течение суток, а ночью снег может быть сильным. Такая погода будет сопровождаться туманом и гололедом, порывистым ветром. Температура воздуха ночью понизится до -7-9°С, днем будет наблюдаться также отрицательная температура -3-5°С. 1 и 2 марта будет без осадков, температура ночная будет повышаться от -10-12°С до -5-7°С, а днем – от -3-5°С до +1+3°С", – сказала синоптик.

С 3 по 6 марта погода будет неустойчивая. Ночью в основном будет идти снег, а днем – смешанные осадки. Преимущественно ожидается дождь, потому что ожидается повышение температуры.

"Ночью температура будет повышаться от -1-3°С до 0+2°С. А дневная температура – от +3+5°С до +6+8°С", – отметила представитель Гидрометцентра.

Кроме того, в этот период большую часть времени возможны туманы, гололедные явления и порывистые ветры.

Прогноз погоды по Алматы на 28 февраля – 6 марта 2026 года

28 февраля: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С.

1 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

2 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

3 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман, гололед. Ветер восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

4 марта: переменная облачность, ночью снег, гололед, днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +5+7°С.

5 марта: переменная облачность, утром и днем дождь. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +6+8°С.

6 марта: переменная облачность, ночью осадки – дождь, снег, днем дождь. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С.

Ранее синоптики предупредили, что сильные морозы до -41°С обрушатся на две области Казахстана в субботу.