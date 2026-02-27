Снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
На востоке, в центре, в горных районах области Жетысу снег, ночью временами сильный снег. На востоке, в горных районах туман, низовая метель, гололедица. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
В горных районах Жамбылской области снег, ночью временами сильный снег. Низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман, гололед.
На севере области Абай небольшой снег, низовая метель. На юге ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с в Аягозском районе.
На севере Восточно-Казахстанской области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Сильный мороз ночью до -41 °С.
В Кызылординской области гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. г. Кызылорда: гололед.
На западе и юге Западно-Казахстанской области туман.
На северо-востоке Карагандинской области ночью сильный мороз -35 °С.
На западе, юге и в горных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег). Днем в горных районах осадки (дождь, снег). Туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью осадки (дождь, снег), туман, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью осадки (дождь, снег), туман, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
На западе и в центре Мангистауской области гололед. Ночью и утром туман. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Актау днем гололед, ветер восточный, порывы 15-18 м/с.
На западе и юге Костанайской области снег, низовая метель. На юге и востоке туман.
На юге и в горных районах Алматинской области снег, ночью временами сильный снег. Туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 25 м/с. В Алматы ночью снег, туман, гололед, ветер северо-восточный, порывы 15 м/с. В Конаеве ночью и утром снег, туман, гололед, низовая метель, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
