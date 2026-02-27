Снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

В ряде регионов Казахстана на 28 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в центре, в горных районах области Жетысу снег, ночью временами сильный снег. На востоке, в горных районах туман, низовая метель, гололедица. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области снег, ночью временами сильный снег. Низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман, гололед.

На севере области Абай небольшой снег, низовая метель. На юге ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с в Аягозском районе.

На севере Восточно-Казахстанской области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Сильный мороз ночью до -41 °С.

В Кызылординской области гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. г. Кызылорда: гололед.

На западе и юге Западно-Казахстанской области туман.

На северо-востоке Карагандинской области ночью сильный мороз -35 °С.

На западе, юге и в горных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег). Днем в горных районах осадки (дождь, снег). Туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью осадки (дождь, снег), туман, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью осадки (дождь, снег), туман, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе и в центре Мангистауской области гололед. Ночью и утром туман. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Актау днем гололед, ветер восточный, порывы 15-18 м/с.

На западе и юге Костанайской области снег, низовая метель. На юге и востоке туман.

На юге и в горных районах Алматинской области снег, ночью временами сильный снег. Туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 25 м/с. В Алматы ночью снег, туман, гололед, ветер северо-восточный, порывы 15 м/с. В Конаеве ночью и утром снег, туман, гололед, низовая метель, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что весна откладывается. Подробнее о том, чего ждать казахстанцам от погоды в конце февраля и начале марта 2026 года, можете узнать здесь.