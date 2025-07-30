5000 МРП или 5 лет тюрьмы: казахстанцам напомнили, чем оборачиваются опасные слова

Пресс-служба Международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева 30 июля 2025 года выступила с важным предупреждением к пассажирам. В нем дана информация о том, что категорически запрещено говорить на территории воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

"Не шутите про бомбы, взрывы, оружие – даже "просто словами", – сказано в публикации.

Специалисты уточняют, что это совсем не смешно, а уголовно наказуемо:

"Статья 273 УК РК штраф до 5000 МРП (1 МРП = 3 932 тенге) или ограничение свободы до 2 лет".

Статья 273. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В пресс-службе подчеркивают, что не стоит рисковать свободой даже ради видео для контента.

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Немного ранее стало известно, что свыше 300 млн тенге уйдет на реконструкцию аэропорта в Аркалыке.