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Метель, туман и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 20:42 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 20 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Днем ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Кокшетау днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гололед, днем гололед. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман. В Атырау ожидается гололед. Ночью и утром туман.

В Актюбинской области ожидается гололед, днем на севере области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. Ветер южный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед.

На западе, севере Улытауской области ожидается временами сильный снег. Метель, гололед. Ветер южный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются метель, гололед.

На западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на западе, севере, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. 20 января на западе, юге Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.

На севере, в центре, горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. В Талдыкоргане ночью временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что две республиканские трассы закрыли в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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