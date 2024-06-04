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Перед Олимпиадой из Парижа выгнали тысячи бездомных

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 08:31 Фото: theguardian
В преддверии Олимпийских игр полиция выселила из Парижа и его окрестностей тысячи бездомных и людей в тяжелом социальном положении, сообщает Zakon.kz.

Уйти пришлось просителям убежища, семьям с детьми в опасном и уязвимом положении, а также наркоманам и секс-работникам. В докладе объединения ассоциаций Le Revers de la Médaille говорится, что этих людей власти "считают нежелательными".

Выдворение и снос палаточных лагерей усилились с апреля 2023 года, с того момента выселенными оказались 12 545 человек, подсчитали активисты. Координатор по мониторингу здоровья объединения Поль Алози обвинил власти в "социальной чистке" самого неблагополучного населения города, чтобы Париж "предстал в самом лучшем свете" к Олимпиаде.

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 08:31

Фото: forums.sherdog

Людей увозят на автобусах во временные региональные центры, созданные в прошлом году в качестве краткосрочного решения проблемы. Авторы доклада утверждают, что необходимо построить как минимум 20 тыс. домов по всей Франции, чтобы решить проблему бездомных.

"Хотя эта государственная политика действует уже несколько лет, ряд показателей заставляют нас полагать, что Олимпийские игры действуют как ускоритель", – говорится в докладе.

Также французские службы безопасности арестовали 18-летнего подозреваемого в подготовке "инспирированного исламистами" нападения на футбольный матч во время летних Олимпийских игр.

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