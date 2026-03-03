#Референдум-2026
Мир

Белый дом опубликовал видео с ударами по Ирану под песню "Макарена"

президент США Трамп Дональд, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:37 Фото: X/The White House
Ночью 3 марта 2026 года Белый дом показал кадры атак по Ирану, сообщает Zakon.kz.

На видеонарезку, опубликованную в соцсетях Белого дома, наложили музыку из песни испанского музыкального дуэта Los del Río "Макарена".

"Операция "Эпическая ярость", – подписаны кадры.

Утром 28 февраля 2026 года США начали военную операцию против Ирана, назвав ее "Эпическая ярость". Они нанесли по иранским вооруженным силам удары ракетами "Томагавк" с военных кораблей, также применили беспилотные летательные аппараты, реактивные системы залпового огня и неназванное дальнобойное оружие.

2 марта глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции заявил, что боевые действия стали "возмездием аятолле и его культу смерти".

"Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию "Эпическая ярость" – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории", – приводит "Газета" его слова.

Во время ударов по Ирану погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
