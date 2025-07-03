Касым-Жомарт Токаев дал поручения новому министру транспорта

3 июля 2025 года глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на встрече обсудили меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере", – сказано в сообщении.

Для увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли.

Президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.

Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта 30 июня 2025 года.