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События

Касым-Жомарт Токаев дал поручения новому министру транспорта

президент Казахстана Токаев и министр транспорта Сауранбаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 15:03 Фото: akorda.kz
3 июля 2025 года глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на встрече обсудили меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере", – сказано в сообщении.

Для увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли.

Президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.

Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта 30 июня 2025 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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