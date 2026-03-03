#Референдум-2026
События

Когда в Алматы потеплеет и закончатся морозы с осадками – прогноз синоптика

прогноз погоды в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:41 Фото: Zakon.kz
Несмотря на календарную весну, в Алматы пока сохраняется зимний характер погоды: ночные морозы, туман, снег и ледяные дожди. По данным синоптиков, осадки и минусовые температуры продержатся еще несколько дней. Когда горожанам ждать устойчивого тепла, рассказал Zakon.kz синоптик.

По информации РГП "Казгидромет", 3 марта в регионе объявлено штормовое предупреждение. В горных районах Алматинской области ночью прогнозируется сильный снег. На юге, а также в предгорных и горных районах ожидаются туман и гололедица. Порывы северо-восточного и восточного ветра могут достигать 15-20 м/с.

Непростые погодные условия сохранятся и в самом мегаполисе: в Алматы временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. Аналогичная ситуация прогнозируется и в Конаеве, где ночью и утром также возможен туман и скользкое покрытие.

Особое внимание синоптики обращают на горные зоны Иле-Алатау – в районах, прилегающих к Медеускому и Бостандыкскому районам, ночью ожидается сильный снег, местами ухудшение видимости и усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:41
Ночные морозы до -12°С, сильный снег, но с последующим потеплением: прогноз по Алматы на неделю

Таким образом, начало марта в Алматы остается холодным: ночные температуры сохраняются ниже нуля, а осадки носят преимущественно зимний характер. К примеру, сегодня в верхней части мегаполиса с неба обильно сыпались пушистые снежинки.

Однако, как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, во второй половине недели температура воздуха начнет постепенно повышаться. Дневные показатели перейдут в "плюс", а интенсивность осадков снизится.

"За прошедшие сутки выход южного циклона и связанные с ним атмосферные фронты поспособствовали выпадению обильных осадков в южном регионе страны. В Алматы днем 2 марта, ночью 3 марта прошли осадки преимущественно в виде дождя. В горной зоне близ города выпал сильный снег, и таким образом высота снега в горах значительно выросла", – сказал представитель "Казгидрометцентра".

По данным синоптиков, в конце февраля – начале марта под влиянием отрога антициклона в городе температура воздуха опускалась ночью и до -9°С, днем до -2°С.

"В ближайшие дни также сохранится неустойчивый характер погоды, во второй половине дня 4 марта, ночью 5 марта, также в течение суток 6 марта в городе ожидаются смешанные осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха будет ночью в пределах нуля градусов, днем около +4+8°С."Даулет Кисебаев

Пока же устойчивого весеннего тепла ожидать не приходится – ночные заморозки еще будут напоминать о себе, особенно в предгорьях и горных районах.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие три дня будет преобладать следующая погода:

4 марта: переменная облачность, днем осадки, преимущественно дождь. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

5 марта: переменная облачность, ночью осадки – дождь, снег, на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.

6 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С.

По предварительным оценкам синоптиков, переход к более мягкой и стабильной погоде в Алматы начнется ближе к выходным. Однако говорить о полноценной весне пока рано: температурные колебания и остаточные осадки возможны и в первой декаде марта.

Горожанам советуют учитывать предупреждения синоптиков и представителей ДЧС при планировании поездок, особенно в горные районы, где погодные условия остаются особенно сложными.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Мороз и гололедица: прогноз погоды на неделю в Алматы
18:13, 07 февраля 2025
Мороз и гололедица: прогноз погоды на неделю в Алматы
Снегопад снова обрушится на Алматы: мегаполис накроет волна осадков
17:55, 25 февраля 2026
Снегопад снова обрушится на Алматы: мегаполис накроет волна осадков
Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы
17:56, 29 ноября 2024
Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы
