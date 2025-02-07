Мороз и гололедица: прогноз погоды на неделю в Алматы

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным "Казгидромета", в течение недели ожидается понижение температуры воздуха до 12° мороза, из-за чего на дорогах будет гололедица.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в конце следующей недели ожидаются осадки.

"Из-за прохождения атмосферных фронтов на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидается мокрый снег с гололедными явлениями, на востоке страны – снег с метелью и порывистым ветром". РГП "Казгидромет"

8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С.

9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С.

10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем около 0°С.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С.

12 февраля: переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С.

13 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

14 февраля: переменная облачность, ночью снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о мокром снеге, дожде, метели и похолодании до -23°С в некоторых регионах страны.