Взрыв в кафе в Щучинске: число жертв выросло до девяти

Скончались двое пострадавших от взрыва и пожара в "Центре плова" в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась сегодня, 3 марта 2026 года. В Управлении здравоохранения Акмолинской области ее подтвердили.

Руководитель управления здравоохранения Нариман Ермек напомнил, что от взрыва в Щучинске пострадали 28 человек, семь погибли: пять на месте происшествия, двое в больнице, пятерых эвакуировали санавиацией в Астану.

"На 2 марта в стационаре "Авиценна-Бурабай" оставалось четверо пациентов, еще четверо в реанимации Акмолинской областной больницы, восемь – амбулаторно. Врачи региона прикладывают максимальные усилия и борются за жизнь каждого пациента. Для этого подключен весь кадровый потенциал, медтехника и лекарственные препараты. Однако к данному часу с прискорбием сообщаем, что два самых тяжелых пациента из стационара в Щучинске ушли из жизни, несмотря на все принятые меры по их спасению. Теперь количество жертв составило девять человек", – сказал он.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.

Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.