#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
События

Взрыв в кафе в Щучинске: число жертв выросло до девяти

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 15:49 Фото: akorda.kz
Скончались двое пострадавших от взрыва и пожара в "Центре плова" в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась сегодня, 3 марта 2026 года. В Управлении здравоохранения Акмолинской области ее подтвердили.

Руководитель управления здравоохранения Нариман Ермек напомнил, что от взрыва в Щучинске пострадали 28 человек, семь погибли: пять на месте происшествия, двое в больнице, пятерых эвакуировали санавиацией в Астану.

"На 2 марта в стационаре "Авиценна-Бурабай" оставалось четверо пациентов, еще четверо в реанимации Акмолинской областной больницы, восемь – амбулаторно. Врачи региона прикладывают максимальные усилия и борются за жизнь каждого пациента. Для этого подключен весь кадровый потенциал, медтехника и лекарственные препараты. Однако к данному часу с прискорбием сообщаем, что два самых тяжелых пациента из стационара в Щучинске ушли из жизни, несмотря на все принятые меры по их спасению. Теперь количество жертв составило девять человек", – сказал он.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.

Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Взрыв в кафе в Щучинске: подробности о пострадавших и погибших
12:47, 27 февраля 2026
Взрыв в кафе в Щучинске: подробности о пострадавших и погибших
Появились кадры мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске
09:12, 27 февраля 2026
Появились кадры мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске
В Щучинске глава МЧС навестил пострадавших от взрыва и пожара в кафе
04:00, 28 февраля 2026
В Щучинске глава МЧС навестил пострадавших от взрыва и пожара в кафе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Сегодня
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Сегодня
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Сегодня
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
15:50, Сегодня
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: