Взрыв в кафе в Щучинске: выросло число жертв

Скончался пострадавший от взрыва и пожара в "Центре плова" в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась сегодня, 3 марта 2026 года. В Управлении здравоохранения Акмолинской области ее подтвердили. Пострадавший лежал в реанимации Бурабайской районной больницы.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.

Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.