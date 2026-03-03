#Референдум-2026
События

Взрыв в кафе в Щучинске: выросло число жертв

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 14:23 Фото: akorda.kz
Скончался пострадавший от взрыва и пожара в "Центре плова" в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась сегодня, 3 марта 2026 года. В Управлении здравоохранения Акмолинской области ее подтвердили. Пострадавший лежал в реанимации Бурабайской районной больницы.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.

Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Взрыв в кафе в Щучинске: подробности о пострадавших и погибших
12:47, 27 февраля 2026
Взрыв в кафе в Щучинске: подробности о пострадавших и погибших
Появились кадры мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске
09:12, 27 февраля 2026
Появились кадры мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске
В Щучинске глава МЧС навестил пострадавших от взрыва и пожара в кафе
04:00, 28 февраля 2026
В Щучинске глава МЧС навестил пострадавших от взрыва и пожара в кафе
