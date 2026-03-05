Штормовое предупреждение на 6 марта: туман и метели накроют Казахстан

В ряде регионов Казахстана на 6 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ночью на западе, севере, востоке снег, низовая метель, гололед, днем на севере и востоке гололед. На востоке и юге туман. В Караганде ночью снег, низовая метель, гололед.

В области Улытау ночью на севере и востоке снег, низовая метель, гололед, днем на севере и востоке гололед. На востоке, юге и в центре туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Атырауской области на западе, севере, юге туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром туман.

В Актюбинской области ночью на западе, севере, в центре гололед, днем осадки, гололед, на западе и севере низовая метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-18 м/с. В Актобе гололед, днем низовая метель, порывы 15-18 м/с.

В области Жетысу на юге, востоке, в центре и горных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами туман, на дорогах гололедица.

В Кызылординской области на севере и в центре туман. В городе Кызылорде временами туман.

В Костанайской области ночью на севере и востоке небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге осадки, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром туман, днем гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью гололед, днем на западе, севере, востоке гололед. На западе, севере, востоке туман. В Уральске туман, гололед.

В Мангистауской области ночью и утром на юге и северо-востоке гололед, туман.

В Туркестанской области ночью в горных районах гололед. На западе, севере, юге и в горах туман. Ветер северо-восточный, на перевалах порывы 15-20 м/с. В городах Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.

В Алматинской области ночью на юге сильные осадки, в предгорных и горных районах сильный снег. На севере, юге и в горах туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с. В городах Алматы и Конаеве временами туман, гололед, порывы до 22 м/с. В горах Иле-Алатау ночью сильный снег, туман, гололед, порывы 17-22 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, юге туман. В Усть-Каменогорске гололед.

В области Абай на севере, востоке, в центре снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге туман. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Семее гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью снег, метель, днем на востоке и юге небольшой снег, низовая метель. На западе туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью снег, низовая метель.

В Павлодарской области на западе, севере, востоке снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром снег, низовая метель, гололед.

В Акмолинской области ночью снег, низовая метель, днем на западе, севере, востоке небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере и в центре туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с. В Астане гололед.

В Жамбылской области ночью в горных районах сильный снег. На юге, востоке и в горах туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются резкое потепление до +16°С и осадки. Подробнее о прогнозе погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 6-8 марта 2026 года можете узнать здесь.