Общество

Резкое потепление до +16°С и осадки: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 6-8 марта

снег, трава, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:32 Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что 6, 7 и 8 марта 2026 года в трех мегаполисах ожидаются осадки, морозы до -8°С, а также резкое потепление до +16°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 6 марта: переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег. Поземок, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -1-3°С.
  • 7 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.
  • 8 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем -1+1°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 6 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +3+5°С.
  • 7 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 8 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 6 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С.
  • 7 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
  • 8 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +14+16°С.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что зима не уступает весне. По данным синоптиков, снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
