Акимат Конаева пытался незаконно передать 150 тысяч гектаров земли под застройку

В Алматинской области в госсобственность возвращены 150 тыс. га земель. Об этом 6 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что внеплановую проверку деятельности акимата Конаева провел Департамент по управлению земельными ресурсами Алматинской области Комитета по управлению земельными ресурсами (КУЗР) МСХ РК.

"Основанием для проверки стали вопросы законности предоставления земельного участка. В ходе проверки установлено, что земельный участок общей площадью 150 тыс. га был передан для размещения жилого развлекательного комплекса с зоологическим парком", – следует из релиза, распространенного в пятницу.

При его предоставлении были допущены нарушения требований Земельного кодекса РК: выделение участка противоречило положениям Генерального плана города.

Предписание, выданное акимату Конаева, в установленный срок исполнено не было.

В связи с этим прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд Конаева. В ходе судебного разбирательства представители ДУЗР приняли участие в заседании в качестве третьей стороны и представили разъяснения по выявленным нарушениям земельного законодательства.

"По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил исковые требования. Решением суда земельный участок коммерческого назначения возвращен в госсобственность". Пресс-служба МСХ РК

4 марта 2026 года стало известно, что площадь лесного фонда Шымкента увеличена почти на 1000 га.