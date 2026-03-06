#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
События

Акимат Конаева пытался незаконно передать 150 тысяч гектаров земли под застройку

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 10:47 Фото: freepik
В Алматинской области в госсобственность возвращены 150 тыс. га земель. Об этом 6 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что внеплановую проверку деятельности акимата Конаева провел Департамент по управлению земельными ресурсами Алматинской области Комитета по управлению земельными ресурсами (КУЗР) МСХ РК.

"Основанием для проверки стали вопросы законности предоставления земельного участка. В ходе проверки установлено, что земельный участок общей площадью 150 тыс. га был передан для размещения жилого развлекательного комплекса с зоологическим парком", – следует из релиза, распространенного в пятницу.

При его предоставлении были допущены нарушения требований Земельного кодекса РК: выделение участка противоречило положениям Генерального плана города.

Предписание, выданное акимату Конаева, в установленный срок исполнено не было.

В связи с этим прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд Конаева. В ходе судебного разбирательства представители ДУЗР приняли участие в заседании в качестве третьей стороны и представили разъяснения по выявленным нарушениям земельного законодательства.

"По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил исковые требования. Решением суда земельный участок коммерческого назначения возвращен в госсобственность".Пресс-служба МСХ РК

4 марта 2026 года стало известно, что площадь лесного фонда Шымкента увеличена почти на 1000 га.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Акимат Шымкента незаконно передал частнику землю, предназначенную для строительства ТЦ
12:50, 13 января 2026
Акимат Шымкента незаконно передал частнику землю, предназначенную для строительства ТЦ
Восемь миллионов гектаров неиспользуемых земель возвращено в госсобственность
23:45, 23 ноября 2023
Восемь миллионов гектаров неиспользуемых земель возвращено в госсобственность
В Казахстан пытались ввезти особо опасный вирус: что обнаружили в аэропорту Астаны
16:00, 15 января 2026
В Казахстан пытались ввезти особо опасный вирус: что обнаружили в аэропорту Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Основные причины очередного провала "Барыса" в КХЛ
10:58, Сегодня
Основные причины очередного провала "Барыса" в КХЛ
Ислам Махачев - самый сильный соперник: версия экс-чемпиона
10:48, Сегодня
Ислам Махачев - самый сильный соперник: версия экс-чемпиона
Скандальный менеджер подчеркнул величие Ислама Махачева
10:19, Сегодня
Скандальный менеджер подчеркнул величие Ислама Махачева
Экс-первая ракетка мира неожиданно покидает "тысячник" в Индиан-Уэллсе
09:58, Сегодня
Экс-первая ракетка мира неожиданно покидает "тысячник" в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: