Репатриационные рейсы вместо обычных: Казахстан меняет авиасообщение с Ближним Востоком

Группа компаний Air Astana планирует выполнить 3 марта из Западного Казахстана и обратно два репатриационных рейса в Медину и два репатриационных рейса в Джедду при условии получения разрешений от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, приостанавливается выполнение регулярных рейсов в страны Ближнего Востока до 6 марта включительно, а продажа билетов закрыта до 13 марта включительно.





"Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет оперативно информировать пассажиров о дальнейших изменениях", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев принес соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий.



28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

