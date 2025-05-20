Пять погибли, 55 детей пострадали: МЧС Казахстана бьет тревогу

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана выражает особую обеспокоенность из-за роста числа падений детей из окон. Поэтому специалисты 20 мая 2025 года выступили с важным обращением к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По их данным, с наступлением теплого времени года, а также в период летних школьных каникул ежегодно фиксируется рост подобных происшествий.

Так, только с начала 2025 года в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях (по состоянию на 19 мая), связанных с падением детей из окон.

"Пятеро детей погибли на месте, 55 детей с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения". Пресс-служба МЧС РК

Согласно статистике за 2024 год, тогда было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий.

Как правило, в зоне риска – дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.

МЧС призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:

Не оставляйте детей без присмотра.

Не полагайтесь на москитные сетки – они не удерживают ребенка.

Устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы.

Убирайте от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

"Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых", – сказано в заключительной части заявления МЧС.

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16 мая в Казахстане была зафиксирована сильная жара. Тогда сотрудники МЧС просили казахстанцев не геройствовать и пить больше воды.