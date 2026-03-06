Как мужчины выбирают цветы: флорист раскрыла неожиданные детали

Флорист Анна Котельникова рассказала, что перед 8 Марта мужчины чаще переживают о том, что он может показаться слишком формальным или недостаточно значимым подарком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на эксперта, мужчины часто долго выбирают цветы: стоят у витрины, сравнивают букеты, уточняют значение оттенков, потому что хотят, чтобы подарок не выглядел случайным. При этом, по ее словам, они боятся переборщить – слишком вычурный букет может смутить получательницу, поэтому многие выбирают более универсальные варианты, например тюльпаны или розы в пастельных оттенках.

По словам специалиста, мужчины нередко переживают и из-за объема букета, поэтому на 8 Марта возникает эффект "гигантомании", когда вместо аккуратной композиции дарят большие охапки тюльпанов или корзины роз.

Котельникова уточнила, что сложность создает и масштаб поздравлений: цветы покупают не только возлюбленной, но и маме, бабушке, дочери и коллегам. Из-за этого мужчины переживают, чтобы не перепутать характер букета – например, не подарить маме слишком страстные красные розы или жене слишком нейтральную композицию.

