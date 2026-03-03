Чем дышит Алматы: кто виноват в смоге и как борются с загрязнением городские власти

Алматинцев стала чаще беспокоить загазованность. Плотный смог пугает людей. У многих проявляются заболевания, связанные с грязным воздухом. Некоторые вынуждены переезжать. Главной причиной проблемы называют автомобильные выхлопы. Как пытаются улучшить экологию специалисты, узнал Zakon.kz.

Уже больше года Алматы входит в рейтинг городов с самым загрязненным воздухом (5-е место). Периодически занимает даже первые позиции. Экологи заявляют: основные причины этого – огромное количество старых автомобилей, сжигание твердого топлива в частном секторе, а также плотная застройка и своеобразный климат. Сказывается высокий уровень влажности. Большую роль играет расположение мегаполиса в котловине, частично окруженной горами. Горожане часто жалуются на болезни дыхательных путей. Некоторые, чтобы избавиться от недугов, меняют место жительства.

Ярослав Лян с рождения до пенсии жил в Алматы. Два года назад он завершил свою карьеру и переехал с женой в Турцию. Мужчина признается: решение далось нелегко, того требовало состояние здоровья.

"У меня стали прогрессировать хронические заболевания легких: бронхит, астма, проявления аллергии. Последствия влияли на работу сердца. Врачи применяли разные методы лечения, потом я проходил всяческие обследования. Доктора пришли к выводу, что колоссальное влияние оказывают климат и качество воздуха в Алматы. Слишком сильная у нас загазованность в городе. В горах и предгорье у меня скачет давление, в области мне жить было бы сложновато. Поэтому мы с женой решили переехать в Анталью. Когда мы там отдыхали, я заметил, что дышать намного легче, вот и выбрали этот город. Врачи мой выбор одобрили. Дети с внуками остались в Алматы. Переезжать в серьезном возрасте, конечно, тяжело и физически, и морально, но это вынужденная мера, жить в смоге мы больше не могли", – поделился пенсионер.

Смог связан с антропогенной деятельностью и метеоявлениями, поясняют синоптики. К неблагоприятным условиям относится инверсия, представляющая собой задерживающий слой теплого воздуха, который препятствует рассеиванию примесей по вертикали. В отопительный сезон, когда нет ветра и осадков, в атмосфере скапливаются загрязняющие вещества. Они особенно вредны для маленьких детей, пожилых и беременных.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Со слов специалистов, сейчас основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автомобильный транспорт – до 60% вредных выбросов в атмосферу. Остальное приходится на промышленные предприятия, частные дома и бани, где жгут не только уголь.

По карте видно, что на сегодняшний день самый грязный воздух в Турксибском районе. Немного лучше ситуация в Жетысуском и Алатауском. Умеренное количество вредных веществ наблюдается в Алмалинском, Наурызбайском и Ауэзовском районах. Легче всего дышать в Медеуском и Бостандыкском. Показатели меняются ежедневно. Зависят они от погоды и обстановки на дорогах.

Недавно алматинские полицейские усилили контроль за выбросами и шумом от автотранспорта. Стражи порядка вместе с экспертами на экопостах проверяют, соблюдают ли водители экологические нормы. Останавливают как личные автомобили, так и общественный транспорт. Начальник Управления административной полиции Алматы Серик Шумаев отметил: эта работа направлена прежде всего на профилактику и улучшение качества городской среды.

"Вопросы экологии в мегаполисе напрямую связаны с безопасностью и здоровьем граждан. Поэтому мы проводим целевые профилактические отработки, в рамках которых проверяем техническое состояние транспортных средств, в том числе уровень шума и вредных выбросов. Речь идет не о разовых или карательных мерах. Наша основная задача – профилактика, наведение порядка и формирование ответственного отношения к требованиям законодательства как со стороны водителей, так и перевозчиков", – подчеркнул Серик Шумаев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особое внимание уделяется автомобилям без катализаторов, с демонтированными или неисправными глушителями, а также с изменениями в конструкции, влияющими на токсичность.

"Измеряем: если дизельная автомашина, то проверяется дымность. А если бензиновая, то проверяется СО (оксид углерода, или угарный газ. – Прим. ред.), отработанные газы. Сначала подходим к водителю, спрашиваем, прогрета у него машина или не прогрета. Узнаем год выпуска автомобиля, бензиновый он или на газе. После этого, когда данные взяли, пробозаборник в глушитель ставим. На компьютере вбиваем в программу данные о машине: госномер, год, и там есть шкала СО, СН, СО2, СН2. Существуют определенные нормы. Например, у машин японского производства до 2004 года норма 0,50. После 2005 года, – выше, норма уже 0,30. Проверяем, если все отлично, отпускаем водителя. А если у него чуть-чуть превышает, иногда бывают моменты, например, норма 0,30, но чуть-чуть превышает: 0,34, 0,35 и так далее, до 0,39. Таким водителям мы делаем устное предупреждение, что они должны машину отремонтировать. Есть случаи, когда сильно превышает норму. Тогда я обращаюсь к сотруднику полиции. Он по закону оформляет по статье 334, часть 1", – рассказал оператор-эколог поста "Аян" Олжас Көшкін.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

За повторное нарушение в течение года оформляют протокол по части 2 статьи 334 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Полицейские имеют право изъять госномер до исправления неполадки. Вместе с тем сотрудники полиции проводят разъяснительную работу, доводя до водителей требования закона.

По действующему законодательству сумма штрафа по статье 334 ч. 1 составляет 10 МРП (43 250 тенге), а по ч. 2 – 20 МРП (86 500 тг).

В Алматы действуют 19 экологических постов для контроля выбросов авто, установленных по периметру города. Каждый экопост, согласно регламенту, должен проверять не менее 50 машин в день. Работу по замерам выхлопных газов на токсичность и дымность, сбор и анализ данных, а также разработку предложений по улучшению ситуации с автотранспортом проводит аккредитованная испытательная лаборатория.

"С 2021 по 2025 год на 19 стационарных экологических постах, а также передвижными постами в городе Алматы выполнено более миллиона замеров автотранспортных средств. В год выполняется свыше 200 тысяч измерений. За этот период выявлено около 180 000 неисправных АТС. По статданным экологических постов и международных исследований, один автомобиль с техническими дефектами выбрасывает в 6-14 раз больше вредных веществ, чем исправный. В целом за весь период наблюдается снижение доли выявленных неисправных машин с 25% в 2021 году (45 тысяч АТС) до 11% в 2025 году (25 тысяч АТС), то есть приблизительно на 20 тысяч АТС". Старший эколог-оператор аккредитованной испытательной лаборатории "Ренессанс плюс" Исламбек Нұрмағамбетов

В управлении экологии и окружающей среды заверили, что уровень загазованности в Алматы поэтапно снижается за счет нормативных, инфраструктурных и контрольных мер. Важным шагом стало утверждение 30 декабря 2025 года Правил охраны атмосферного воздуха. Документ регулирует выбросы от автотранспорта, стационарных источников и частного сектора. Правила предусматривают требования к экологическим параметрам машин, запрет на использование твердого топлива в газифицированных районах, ограничения в период неблагоприятных метеоусловий, а также переход на газомоторное и электрическое топливо.

"Основной вклад в загрязнение вносит автотранспорт – до 60% от общего объема выбросов. При этом значительная часть нагрузки приходится на автомобили низкого экологического класса, в том числе Евро-0, которые формируют наибольший объем выхлопных газов. В целях снижения выбросов проводится масштабная экологизация общественного транспорта. За период с 2023 по 2025 год закуплено более 2,4 тысячи газовых автобусов, 268 электробусов и 212 троллейбусов, что позволило сократить выбросы примерно на две тысячи тонн в год. Усилен контроль: помимо 19 стационарных экопостов, функционируют четыре мобильные лаборатории, ежегодно проводится свыше 230 тысяч замеров. Дополнительно реализуется модернизация ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с переводом на природный газ, что к 2027 году обеспечит существенное снижение промышленных выбросов", – сообщили в Управлении экологии и окружающей среды г. Алматы.

Отметим, что Правила предполагают некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей в зоне с низкими выбросами. Например, запрещено передвижение на машинах с бензиновыми и дизельными двигателями (ДВС) выше высокогорного катка "Медеу". Там действует экологический пропускной режим, согласно которому пропускают электромобили, спецтехнику и транспорт экстренных служб.

Во время смога алматинцы вспоминают ковидный карантин летом 2020 года. В тот период ездить по городу разрешали лишь местным жителям, автомобили из Алматинской области и других регионов на территорию Алматы не запускали. Тогда экологи порадовали своими наблюдениями: всего за месяц воздух стал намного чище, уровень загрязнения снизился в два с половиной раза. А когда заезжать в мегаполис разрешили всем, показатели существенно ухудшились.

По официальной информации, ежедневно по Алматы курсирует свыше полутора миллионов машин, включая автобусы. При этом в самом городе зарегистрировано только 750 тысяч автомобилей.

Экологи провели аналогию: вдыхая городской воздух, каждый алматинец невольно "выкуривает" 26 пачек сигарет в год.