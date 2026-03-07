#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
События

Токаев поприветствовал решение Ирана прекратить удары по соседним странам

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 14:51 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал заявление президента Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил, что Иран прекратит наносить удары по соседним странам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны. Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана заявил, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям, если только атака не будет совершена оттуда. В заявлении Пезешкиана принес извинения соседним странам за удары, произошедшие в последние дни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Иран прекратит удары по соседним странам – президент Пезешкиан
13:07, Сегодня
Иран прекратит удары по соседним странам – президент Пезешкиан
Токаев поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
21:53, 06 июля 2024
Токаев поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Токаев президенту Ирана: У нас схожие обычаи, традиции и культура
12:07, 11 декабря 2025
Токаев президенту Ирана: У нас схожие обычаи, традиции и культура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Двумя забитыми голами отличились команды в стартовом матче КПЛ-2026
15:59, Сегодня
Двумя забитыми голами отличились команды в стартовом матче КПЛ-2026
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
15:04, Сегодня
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
14:15, Сегодня
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
13:49, Сегодня
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: