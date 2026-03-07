Токаев поприветствовал решение Ирана прекратить удары по соседним странам

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал заявление президента Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил, что Иран прекратит наносить удары по соседним странам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны. Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана заявил, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям, если только атака не будет совершена оттуда. В заявлении Пезешкиана принес извинения соседним странам за удары, произошедшие в последние дни.