Иран прекратит удары по соседним странам – президент Пезешкиан
Масуд Пезешкиан заявил, что временный совет лидеров Ирана вчера одобрил решение о том, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям, за исключением случаев, когда нападение на Иран исходит оттуда, пишет Al Jazeera 7 марта 2026 года со ссылкой на иранские СМИ.
В заявлении президент принес извинения соседним странам за удары, произошедшие в последние дни.
Также он отметил, что требование Соединенных Штатов о безоговорочной капитуляции – это "мечта, которую они должны унести с собой в могилу".
Эти комментарии прозвучали на фоне интенсивных обстрелов иранскими войсками арабских государств Персидского залива рано утром в 7 марта 2026 года , когда Израиль и США продолжали авиаудары по Исламской Республике. В субботу утром были зафиксированы неоднократные атаки на Бахрейн, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, пишет AP.
Ранее Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне.