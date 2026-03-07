#Референдум-2026
Мир

Иран прекратит удары по соседним странам – президент Пезешкиан

флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 13:07 Фото: freepik
Президент Ирана заявил, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям, если только атака не будет совершена оттуда, сообщает Zakon.kz.

Масуд Пезешкиан заявил, что временный совет лидеров Ирана вчера одобрил решение о том, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям, за исключением случаев, когда нападение на Иран исходит оттуда, пишет Al Jazeera 7 марта 2026 года со ссылкой на иранские СМИ.

В заявлении президент принес извинения соседним странам за удары, произошедшие в последние дни.

Также он отметил, что требование Соединенных Штатов о безоговорочной капитуляции – это "мечта, которую они должны унести с собой в могилу".

Эти комментарии прозвучали на фоне интенсивных обстрелов иранскими войсками арабских государств Персидского залива рано утром в 7 марта 2026 года , когда Израиль и США продолжали авиаудары по Исламской Республике. В субботу утром были зафиксированы неоднократные атаки на Бахрейн, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, пишет AP.

Ранее Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
