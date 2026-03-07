По всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение на 8 марта

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех областях Казахстана на 8 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер с порывами 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается туман. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) временами ожидается туман. Ветер временами 15-20 м/с.

На севере, юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер в горных районах области 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте временами ожидается туман.



Днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью в горных районах области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.



Ночью на севере, западе Актюбинской области ожидаются небольшой снег, гололед, на востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, востоке области снег, гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер днем 15-18 м/с.

Ночью на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), метель, гололед, на юге, востоке области осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На юге, западе, севере области ожидается туман. Ветер днем 15-20 м/с, на юго-западе области временами 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Туман. Ветер днем 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге, в центре области туман. Ветер утром и днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Ветер днем 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Караганде ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер днем 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер ночью на западе, юге, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Семее во второй половине дня ожидается гололед. Ветер днем 15-20 м/с.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер утром и днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидается гололед. Ветер днем 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер днем 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер ночью на востоке, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Костанае ночью ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Туман. Ветер днем 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман. Ветер днем на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере, в центре области 15-18 м/с. В Актау ночью ожидается на дорогах гололедица. Ветер днем 15 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер в районе Алакольских озер 17-22 м/с.

