События

Почти по всему Казахстану опубликовали штормовое предупреждение на четверг

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 17:08 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и 15 регионах Казахстана на 8 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Алматы ночью и утром временами ожидается туман.

В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с на западе и востоке области.

В Акмолинской области на западе, юге и востоке ожидается туман.

В Шымкенте временами ожидается туман.

В Туркестанской области на западе, юге, севере и в горных районах ожидается туман.

В Туркестане временами ожидается туман.

В Конаеве ночью и утром временами ожидается туман.

В Атырауской области на западе, юге и востоке ожидаются туман и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с на востоке области.

В Атырау ночью и утром ожидаются туман и гололед.

В Мангистауской области на севере и в центре ожидается туман.

В Актюбинской области ночью на западе и севере ожидается гололед. На севере, востоке и юге области – туман. Ветер будет усиливаться до 15 м/с в центре и на западе области.

В Карагандинской области на западе, севере и юге ожидается туман.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с.

В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки в виде дождя и снега. На севере, юге и востоке области возможны низовая метель и гололед. На западе, севере и юге области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Уральске ночью ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки. Возможны низовая метель и гололед. Ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области на севере и востоке ожидаются небольшой снег и низовая метель. На востоке области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с ночью.

В Павлодаре ожидаются небольшой снег, низовая метель и туман.

В области Абай ночью и утром на севере, юге и в центре ожидаются снег и низовая метель. На востоке и юге области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Семее ночью и утром ожидаются снег и низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются снег и низовая метель. На севере, юге и в центре области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег и низовая метель.

В Северо-Казахстанской области днем ожидаются снег и метель, на севере – небольшой снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются небольшой снег и низовая метель.

В Костанайской области утром и днем на западе и севере ожидаются снег и низовая метель. На западе и юге области – туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 января.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
