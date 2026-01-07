Почти по всему Казахстану опубликовали штормовое предупреждение на четверг
В Астане ночью и утром ожидается туман.
В Алматы ночью и утром временами ожидается туман.
В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с на западе и востоке области.
В Акмолинской области на западе, юге и востоке ожидается туман.
В Шымкенте временами ожидается туман.
В Туркестанской области на западе, юге, севере и в горных районах ожидается туман.
В Туркестане временами ожидается туман.
В Конаеве ночью и утром временами ожидается туман.
В Атырауской области на западе, юге и востоке ожидаются туман и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с на востоке области.
В Атырау ночью и утром ожидаются туман и гололед.
В Мангистауской области на севере и в центре ожидается туман.
В Актюбинской области ночью на западе и севере ожидается гололед. На севере, востоке и юге области – туман. Ветер будет усиливаться до 15 м/с в центре и на западе области.
В Карагандинской области на западе, севере и юге ожидается туман.
В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с.
В Таразе временами ожидаются туман и гололед.
В Западно-Казахстанской области ночью ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки в виде дождя и снега. На севере, юге и востоке области возможны низовая метель и гололед. На западе, севере и юге области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Уральске ночью ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки. Возможны низовая метель и гололед. Ночью и утром ожидается туман.
В Павлодарской области на севере и востоке ожидаются небольшой снег и низовая метель. На востоке области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с ночью.
В Павлодаре ожидаются небольшой снег, низовая метель и туман.
В области Абай ночью и утром на севере, юге и в центре ожидаются снег и низовая метель. На востоке и юге области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Семее ночью и утром ожидаются снег и низовая метель.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются снег и низовая метель. На севере, юге и в центре области – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег и низовая метель.
В Северо-Казахстанской области днем ожидаются снег и метель, на севере – небольшой снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Петропавловске днем ожидаются небольшой снег и низовая метель.
В Костанайской области утром и днем на западе и севере ожидаются снег и низовая метель. На западе и юге области – туман.
В области Улытау на севере, востоке и в центре ожидается туман.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 января.