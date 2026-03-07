#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Новости спорта
События

Дождь, снег и метель прогнозируют на большей части Казахстана 8 марта

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 15:14 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье погоду на большей части территории Казахстана обусловит северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы:

"Ожидаются осадки (дождь, снег), на севере страны – сильные осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

По республике также ожидаются усиление ветра, туман, гололед и метель.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Алматы на неделю.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
