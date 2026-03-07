Дождь, снег и метель прогнозируют на большей части Казахстана 8 марта

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье погоду на большей части территории Казахстана обусловит северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы:

"Ожидаются осадки (дождь, снег), на севере страны – сильные осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

По республике также ожидаются усиление ветра, туман, гололед и метель.

