Дождь, снег и метель прогнозируют на большей части Казахстана 8 марта
Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье погоду на большей части территории Казахстана обусловит северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы:
"Ожидаются осадки (дождь, снег), на севере страны – сильные осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"
По республике также ожидаются усиление ветра, туман, гололед и метель.
Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Алматы на неделю.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript