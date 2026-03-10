Казахстан вернул 7-летнюю девочку из Грузии

Семилетнюю малышку удалось вернуть Казахстану из Грузии. Подробности произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства просвещения.

По данным Минпросвещения за 10 марта 2026 года, работа по организации передачи ребенка шла на протяжении шести месяцев.

За это время были проведены переговоры по дипломатическим каналам, налажено взаимодействие с компетентными органами Грузии, оформлены необходимые документы и обеспечено правовое сопровождение процедуры.

"В настоящее время девочка находится в безопасных условиях", – уточнили специалисты.

Также отмечено, что ребенку оказывают необходимую психологическую помощь.

"Проводится работа по дальнейшему семейному устройству ребенка с соблюдением требований законодательства и с учетом ее наилучших интересов". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также особо отмечено, что в целях защиты прав, безопасности и неприкосновенности частной жизни ребенка персональные данные, обстоятельства его нахождения и иные сведения о нем являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Материал по теме Штраф в 56 тысяч тенге: Грузия ужесточает правила въезда

2 марта 2026 года стало известно, что жительница Темиртау Лариса Кузнецова родила в перинатальном центре №1 Областной клинической больницы 13-го ребенка. Мальчик родился весом 3650 г и ростом 54 см.