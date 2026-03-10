#Референдум-2026
События

Казахстан вернул 7-летнюю девочку из Грузии

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 13:02 Фото: unsplash
Семилетнюю малышку удалось вернуть Казахстану из Грузии. Подробности произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства просвещения.

По данным Минпросвещения за 10 марта 2026 года, работа по организации передачи ребенка шла на протяжении шести месяцев.

За это время были проведены переговоры по дипломатическим каналам, налажено взаимодействие с компетентными органами Грузии, оформлены необходимые документы и обеспечено правовое сопровождение процедуры.

"В настоящее время девочка находится в безопасных условиях", – уточнили специалисты.

Также отмечено, что ребенку оказывают необходимую психологическую помощь.

"Проводится работа по дальнейшему семейному устройству ребенка с соблюдением требований законодательства и с учетом ее наилучших интересов".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также особо отмечено, что в целях защиты прав, безопасности и неприкосновенности частной жизни ребенка персональные данные, обстоятельства его нахождения и иные сведения о нем являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

2 марта 2026 года стало известно, что жительница Темиртау Лариса Кузнецова родила в перинатальном центре №1 Областной клинической больницы 13-го ребенка. Мальчик родился весом 3650 г и ростом 54 см.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
