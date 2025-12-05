Штраф в 56 тысяч тенге: Грузия ужесточает правила въезда

С 1 января 2026 года в Грузии вступает в силу обновленный режим обязательного медицинского страхования для всех въезжающих иностранцев – отсутствие действующего полиса теперь становится не только формальным нарушением, сообщает Zakon.kz.

За нарушение будет установлен штраф 300 лари (более 56 тысячи тенге). Если страховки нет, въезд может быть запрещен.

Полис должен покрывать экстренные амбулаторные услуги не менее чем на 5 тыс. долларов и стационарное лечение не менее чем на 30 тыс. долларов (сюда входят возможные несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинская эвакуация).

Документ, как говорится в публикации РБК, должен быть выдан въезжающему иностранцу с момента пересечения границы на весь период пребывания в Грузии.

Стоит отметить, что погранслужбы страны вправе требовать его как в аэропортах, так и на наземных пунктах пропуска.

Немного ранее в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики напомнили о новых правилах пребывания граждан Казахстана в КР с 1 сентября 2025 года.