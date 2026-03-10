#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Происшествия

Тайное исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: в МВД раскрыли мотив и новые подробности

убийство семьи, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:16 Фото: YouTube/mvdkontent
В Атырауской области раскрыто особо тяжкое преступление, связанное с исчезновением семьи из села Жангельдин. Об этом сегодня, 10 марта 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана и раскрыли новые подробности, сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного релиза следует, что в декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, 64-летней женщины, а также их детей – 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно.

Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.

"В конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница Атырау о том, что брат и его семья длительное время не выходят на связь. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий тела убитых найдены захороненными в различных местах", – отметил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

6 января текущего года в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина – бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым.

"Сотрудники Министерства внутренних дел при взаимодействии с зарубежными коллегами Республики Индонезия на одном из островов указанной страны задержали подозреваемого в резонансном убийстве семьи в Атырауской области, который в настоящее время депортирован в Казахстан и водворен в ИВС", – рассказал Канат Нурмагамбетов.

Подозреваемый был задержан в Индонезии. Вместе с ним была установлена и младшая дочь семьи. После задержания мужчина дал признательные показания. По его указанию следственно-оперативная группа провела повторные следственные действия. Во дворе дома в Атырау обнаружены тела сына и дочери, ранее числившихся пропавшими без вести.

"Мотивом убийства четырех человек стали длительные бытовые конфликты. Расследование ведется по статье убийство двух и более лиц и находится на контроле министерства", – озвучил Канат Нурмагамбетов.

Отмечается, что в настоящее время расследование продолжается и находится на особом контроле.

Также проверяется возможная причастность младшей дочери семьи. В связи с необходимостью установления ее психического состояния она направлена в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.

6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Уточняется, что женщина проходит по делу как без вести пропавшая.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:16
Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: что изъято у задержанных в Индонезии

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву, ранее задержанных на территории Индонезии, доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Стали известны новые подробности об исчезновении казахстанца в Южной Корее
16:47, 10 марта 2026
Стали известны новые подробности об исчезновении казахстанца в Южной Корее
Тайное исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: МВД показало видео задержания подозреваемых
13:22, 27 февраля 2026
Тайное исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: МВД показало видео задержания подозреваемых
Новые подробности гибели военнослужащего Нацгвардии раскрыли в МВД
17:00, 10 октября 2023
Новые подробности гибели военнослужащего Нацгвардии раскрыли в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: