Тайное исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: в МВД раскрыли мотив и новые подробности

В Атырауской области раскрыто особо тяжкое преступление, связанное с исчезновением семьи из села Жангельдин. Об этом сегодня, 10 марта 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана и раскрыли новые подробности, сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного релиза следует, что в декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, 64-летней женщины, а также их детей – 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно.

Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.

"В конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница Атырау о том, что брат и его семья длительное время не выходят на связь. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий тела убитых найдены захороненными в различных местах", – отметил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

6 января текущего года в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина – бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым.

"Сотрудники Министерства внутренних дел при взаимодействии с зарубежными коллегами Республики Индонезия на одном из островов указанной страны задержали подозреваемого в резонансном убийстве семьи в Атырауской области, который в настоящее время депортирован в Казахстан и водворен в ИВС", – рассказал Канат Нурмагамбетов.

Подозреваемый был задержан в Индонезии. Вместе с ним была установлена и младшая дочь семьи. После задержания мужчина дал признательные показания. По его указанию следственно-оперативная группа провела повторные следственные действия. Во дворе дома в Атырау обнаружены тела сына и дочери, ранее числившихся пропавшими без вести.

"Мотивом убийства четырех человек стали длительные бытовые конфликты. Расследование ведется по статье убийство двух и более лиц и находится на контроле министерства", – озвучил Канат Нурмагамбетов.

Отмечается, что в настоящее время расследование продолжается и находится на особом контроле.

Также проверяется возможная причастность младшей дочери семьи. В связи с необходимостью установления ее психического состояния она направлена в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.

6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Уточняется, что женщина проходит по делу как без вести пропавшая.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

Материал по теме Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: что изъято у задержанных в Индонезии

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву, ранее задержанных на территории Индонезии, доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.