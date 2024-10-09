Более 100 млн тенге заработали двое майнеров и лишились всего, в том числе свободы

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили деятельность двух человек, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта) на территории Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По информации официального представителя ведомства Алибека Абдилова, установлено, что с апреля 2023 по февраль 2024 года они получили от деятельности этой майнингфермы более 100 млн тенге.

"Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы, соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге в виде 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), незаконно добытых цифровых активов (биткоины)", – рассказал спикер.

В целом, с начала текущего года выявлено четыре факта организации незаконных майнинговых ферм с преступным доходом почти 400 млн тенге.

"Отметим, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, возрастают риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии потребителям и предпринимателям", – отметили в АФМ.

Там предупреждают, что указанный вид деятельности разрешен только при наличии соответствующей лицензии.

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