События

Токаев раскрыл суть политических преобразований в стране

форум в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 14:14 Фото: akorda.kz
На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней Касым-Жомарт Токаев отметил, что всей страной мы вступаем в новый этап развития, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, государственные учреждения будут работать не по усмотрению отдельных руководителей, а в соответствии с Конституцией и соответствующими законами.

"В этом и заключается суть политической модернизации. Эволюционное развитие государственной власти обрело необратимый характер. Остановить эту важную работу или повернуть этот процесс вспять невозможно – народ этого не допустит. Я твердо в это верю. Сегодня предлагается новая модель государственного устройства, согласно которой все ветви власти будут в равной степени независимы при принятии решений. Президент же обеспечит их беспрепятственную и скоординированную работу", – указал Токаев.

По его словам, полномочия главного представительного органа страны – Курултая – будут расширены. Однопалатный Парламент позволит эффективно осуществлять законотворческую деятельность.

"Это очень важно, поскольку скорость реакции государства на современные вызовы стала ключевым фактором конкурентоспособности в условиях трансформации мирового порядка и внутренних реформ", – отметил президент.

В свою очередь, по его словам, Халық Кеңесі как высший консультативный орган создаст надежный канал обратной связи между государством и обществом, различными социальными и этническими группами.

"А наделение Халық Кеңесі правом законодательной инициативы только повысит его институциональную роль. Усиление институциональной ответственности за судьбу страны – в этом суть всех политических преобразований. Политическая система, опирающаяся только на одну несущую опору, хрупка и недолговечна. И это уже доказала мировая практика. Мы же создаем поистине народную власть, в основе которой такие непреходящие ценности, как социальная справедливость и созидательный патриотизм, верховенство закона и общественный порядок, законные права и свободы граждан, приоритет образования, науки, технологий и, разумеется, Независимость, суверенитет, территориальная целостность нашего государства", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Он также заявил, что новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
