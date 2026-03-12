#Референдум-2026
События

Алматы под снежной угрозой: что происходит в горах

Современные технологии против снежных угроз в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 22:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
В горных районах города Алматы проведены профилактические работы по принудительному спуску снежных лавин из-за нестабильного снежного покрова и продолжающихся снегопадов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты выполнили контролируемые спуски лавин с использованием современной газодинамической установки DaisyBell с помощью вертолета Ми-8 "Казавиаспас" МЧС. Работы проведены в бассейнах рек Киши, Улкен Алматы и Котырбулак. Это позволило частично осадить и уплотнить снежный покров, снизив риск самопроизвольного схода лавин.

"Установка DaisyBell представляет собой подвесную систему, закрепляемую под вертолетом. Принцип ее работы основан на контролируемом подрыве газовой смеси (кислород и водород) на безопасной высоте над снежным покровом. Образующаяся ударная волна инициирует сход нестабильных снежных масс, что позволяет предотвратить их неконтролируемое движение".Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Мониторинг лавиноопасной обстановки продолжается. В потенциально опасных горных направлениях доступ ограничен, выставлены блокпосты.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
