Алматы под снежной угрозой: что происходит в горах

В горных районах города Алматы проведены профилактические работы по принудительному спуску снежных лавин из-за нестабильного снежного покрова и продолжающихся снегопадов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты выполнили контролируемые спуски лавин с использованием современной газодинамической установки DaisyBell с помощью вертолета Ми-8 "Казавиаспас" МЧС. Работы проведены в бассейнах рек Киши, Улкен Алматы и Котырбулак. Это позволило частично осадить и уплотнить снежный покров, снизив риск самопроизвольного схода лавин. "Установка DaisyBell представляет собой подвесную систему, закрепляемую под вертолетом. Принцип ее работы основан на контролируемом подрыве газовой смеси (кислород и водород) на безопасной высоте над снежным покровом. Образующаяся ударная волна инициирует сход нестабильных снежных масс, что позволяет предотвратить их неконтролируемое движение". Пресс-служба МЧС РК Фото: пресс-служба МЧС РК Мониторинг лавиноопасной обстановки продолжается. В потенциально опасных горных направлениях доступ ограничен, выставлены блокпосты. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана.

