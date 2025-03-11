Глаукома – тихий вор зрения: почему важно вовремя диагностировать заболевание?

В дни Всемирной недели борьбы с глаукомой корреспонденты Zakon.kz обратились в Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней, к ведущему специалисту в области глаукомы – кандидату медицинских наук, врачу высшей категории Гульмире Тлеубаевой.

Мы узнали, чем опасна глаукома, кто находится в группе риска и почему важно регулярно проверять зрение.

– Гульмира Бахытовна, что такое глаукома и почему ее называют "тихий вор зрения"?

– Глаукома – это хроническое прогрессирующее заболевание, которое поражает зрительный нерв из-за повышенного внутриглазного давления. Основная опасность заключается в том, что на начальных стадиях болезнь протекает бессимптомно, и пациенты могут годами не догадываться о ее наличии. Без лечения глаукома приводит к необратимой потере зрения. Именно поэтому ее называют "тихий вор зрения".

– Кто находится в группе риска?

– В первую очередь, это люди старше 40 лет. Также в группу риска входят пациенты с наследственной предрасположенностью – если у кого-то из близких родственников была глаукома, вероятность развития заболевания возрастает в несколько раз.

Кроме того, глаукома чаще встречается у людей с близорукостью или дальнозоркостью, сахарным диабетом, гипертонией, мигренями, сосудистыми заболеваниями. Травмы глаза и длительный прием гормональных препаратов также могут спровоцировать развитие болезни.

– Какие первые признаки глаукомы?

– На ранних стадиях болезнь может никак не проявляться. Однако со временем пациенты могут замечать быструю утомляемость глаз при чтении или работой за компьютером, чувство тяжести и дискомфорта в глазах, размытость зрения, радужные круги перед глазами при взгляде на источник света, ощущение давления или боли в глазах, в более поздние стадии заболевания пациенты могут заметить сужение поля зрения – так называемый "туннельный эффект".

Если человек замечает что-то подобное, ему необходимо срочно обратиться к офтальмологу.

– Какие стадии проходит заболевание?

– Глаукома развивается постепенно и проходит четыре стадии:

Начальная –при этой стадии человек не замечает никакие изменений в своем зрении, но внутриглазное давление уже начинает повышаться Развитая – может беспокоить дискомфорт в глазах, головные боли, чувство тяжести и давления в глазах, которые часто связывают с переутомлением, внутриглазное давление продолжает повышаться, появляются первые нарушения в поле зрения, пациент может не замечать боковые объекты. Далеко зашедшая –в этой стадии человек начинает замечать снижение зрения, значительное сужение поля зрения, он начинает хуже ориентироваться в пространстве. И именно в этой стадии пациенты чаще всего и обращаются к офтальмологу. Терминальная – это последняя стадия заболевания, когда происходит полная или почти полная безвозвратная потеря зрения.

Поэтому важно диагностировать заболевание как можно раньше.

– Как диагностируется глаукома?

– Самое важное – регулярно посещать офтальмолога. В КазНИИ ГБ проводится полный комплекс ранней диагностики глаукомы, включающий измерение внутриглазного давления, осмотр зрительного нерва, компьютерное исследование поля зрения (периметрия), оценка угла передней камеры глаза (гониоскопия), компьютерная томография сетчатки и зрительного нерва.

Людям старше 40 лет я рекомендую проверять зрение не реже одного раза в год, особенно если в семье были случаи глаукомы.

– Как лечат глаукому?

– В КазНИИ глазных болезней применяются современные методы лечения, включая медикаментозную терапию – глазные капли, снижающие внутриглазное давление, лазерное лечение, которое можно применять на начальных стадиях заболевания, а также хирургические методы, используемые при сложных формах глаукомы, когда другие методы уже неэффективны.

При раннем выявлении заболевания и своевременном лечении можно замедлить ее развитие и сохранить зрение.

– Как предотвратить глаукому?

– К сожалению, первичной профилактики данного заболевания нет. Регулярные осмотры у офтальмолога – являются основным методом ранней диагностики заболевания. Особенно это важно для людей старше 40 лет и тех, кто находится в группе риска.

Также я рекомендую следить за уровнем артериального давления, избегать стрессов, правильно питаться, не заниматься самолечением и не использовать глазные капли без назначения врача.

– Какие возможности диагностики и лечения глаукомы есть в КазНИИ ГБ?

– Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней – ведущий офтальмологический центр страны, которому в этом году исполняется 92 года. За эти десятилетия наши специалисты накопили уникальный опыт в лечении глаукомы.

Кроме того, в начале года на базе института был открыт Казахстанско-немецкий глаукомный центр, где наши офтальмологи перенимают опыт немецких коллег и применяют передовые методики диагностики и лечения. В сложных клинических случаях наши специалисты могут консультироваться с ведущими глаукоматологами Германии, что позволяет предлагать пациентам наиболее эффективные методы лечения.

– Какую главную мысль вы бы хотели донести до наших читателей?

– Глаукома – это болезнь, которую нельзя игнорировать. Многие пациенты приходят к врачу слишком поздно, когда зрение уже значительно ухудшилось. Регулярные профилактические осмотры – единственный способ вовремя выявить заболевание и сохранить зрение.

Как и где казахстанцам с глаукомой получить бесплатную консультацию?

Казахский НИИ глазных болезней приглашает пациентов с глаукомой, их родственников и всех заинтересованных на бесплатное мероприятие, посвященное профилактике и лечению этого заболевания.

Специалисты института выступят с лекциями и ответят на интересующие Вас 13 марта в 15:00 в актовом зале КазНИИ (г. Алматы, ул. Толе би, 95а).