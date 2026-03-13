Отдыхающие завалили "Бурабай" мусором: что вывезли за зиму

Отдыхающие оставили тонны мусора в Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай". Об этом Zakon.kz рассказали сотрудники, подводя итоги зимней уборки.

Так, в период с 1 декабря по 28 февраля 2026 года работники парка собрали и вывезли 263 кубометра бытовых отходов.

Отмечено, что значительная часть отходов появляется после выходных и праздничных дней.

"На льду и в прибрежной зоне остаются пластиковые бутылки, пакеты, упаковки от еды, одноразовая посуда и другой бытовой мусор. Весной, при таянии льда, все это может попасть в воду и нанести вред экосистеме озер". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

После отчета администрация напомнила и предупредила об административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

За три зимних месяца по статье "Нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий" штраф в размере 10 МРП выписан по 34 фактам. Также один посетитель был оштрафован на 20 МРП по статье "Повреждение, засорение леса отходами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда".

