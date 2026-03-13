#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
События

Отдыхающие завалили "Бурабай" мусором: что вывезли за зиму

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 18:32 Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
Отдыхающие оставили тонны мусора в Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай". Об этом Zakon.kz рассказали сотрудники, подводя итоги зимней уборки.

Так, в период с 1 декабря по 28 февраля 2026 года работники парка собрали и вывезли 263 кубометра бытовых отходов.

Отмечено, что значительная часть отходов появляется после выходных и праздничных дней.

"На льду и в прибрежной зоне остаются пластиковые бутылки, пакеты, упаковки от еды, одноразовая посуда и другой бытовой мусор. Весной, при таянии льда, все это может попасть в воду и нанести вред экосистеме озер".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

После отчета администрация напомнила и предупредила об административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

За три зимних месяца по статье "Нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий" штраф в размере 10 МРП выписан по 34 фактам. Также один посетитель был оштрафован на 20 МРП по статье "Повреждение, засорение леса отходами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда".

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске местные жители задолжали за вывоз мусора почти четверть миллиарда тенге. Коммунальщикам все сложнее справляться со своими обязанностями.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
