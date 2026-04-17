Не трогать: в Бурабае распустились ядовитые растения из Красной книги

цветы, поле, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 11:49 Фото: Instagram/parkburabay
В государственном национальном природном парке "Бурабай" начали массово распускаться первоцветы. Об этом рассказали в администрации парка, призвав посетителей бережно относиться к природе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным отдела науки, информации и экологического мониторинга, на территории нацпарка зафиксированы прострел раскрытый и желтеющий, адонис весенний и адонис волжский, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Специалисты подчеркивают, что первоцветы играют ключевую роль в экосистеме после зимнего периода.

"Сбор таких растений приводит к сокращению их популяции и может способствовать постепенному исчезновению видов. Одновременно повреждается корневая система и нарушается почвенный покров, что отражается на состоянии всей экосистемы".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

К тому же растения ядовиты.

В нацпарке также напоминают о необходимости бережного отношения к первоцветам и недопустимости их сбора.

Сохранение этих растений напрямую связано с устойчивостью природных процессов и биологическим разнообразием территории.

Цепочка влияния выглядит так:

  • первоцветы дают первый нектар и пыльцу после зимы;
  • насекомые опылители получают питание и активизируются;
  • опылители обеспечивают опыление других растений;
  • растения формируют семена и плоды;
  • плоды служат пищей для птиц и животных;
  • сохраняется устойчивость экосистемы и биоразнообразие.
"К ним нужно относится бережно, стараться не наступать и уж тем более не срывать! Сделайте лучше фотографию и сохраните флору", – отмечено в просьбе сотрудников парка.

Степи Казахстана покрылись дикими тюльпанами: осторожно, можно только любоваться

9 апреля казахстанец из Туркестанской области с сожалением рассказывал, что туристы топчут редкие тюльпаны Грейга, как это было с Кобейтузом.

Нацпарк "Бурабай" бьет тревогу и обращается к туристам
Нацпарк "Бурабай" обратился с просьбой к казахстанцам
Казахстанцев предупредили об опасности в нацпарке "Бурабай"
Опубликован состав сборной Казахстана на второй этап подготовки к чемпионату мира
Ушёл из жизни главный тренер баскетбольного клуба "Астана"
Узбекистан "отобрал" бронзовую медаль чемпионата Азии у Казахстана по дзюдо
Сенсационным исходом завершилась битва казахстанских дзюдоистов за полуфинал ЧА
