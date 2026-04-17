Не трогать: в Бурабае распустились ядовитые растения из Красной книги
Фото: Instagram/parkburabay
В государственном национальном природном парке "Бурабай" начали массово распускаться первоцветы. Об этом рассказали в администрации парка, призвав посетителей бережно относиться к природе, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным отдела науки, информации и экологического мониторинга, на территории нацпарка зафиксированы прострел раскрытый и желтеющий, адонис весенний и адонис волжский, занесенные в Красную книгу Казахстана.
Специалисты подчеркивают, что первоцветы играют ключевую роль в экосистеме после зимнего периода.
"Сбор таких растений приводит к сокращению их популяции и может способствовать постепенному исчезновению видов. Одновременно повреждается корневая система и нарушается почвенный покров, что отражается на состоянии всей экосистемы".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
К тому же растения ядовиты.
В нацпарке также напоминают о необходимости бережного отношения к первоцветам и недопустимости их сбора.
Сохранение этих растений напрямую связано с устойчивостью природных процессов и биологическим разнообразием территории.
Цепочка влияния выглядит так:
- первоцветы дают первый нектар и пыльцу после зимы;
- насекомые опылители получают питание и активизируются;
- опылители обеспечивают опыление других растений;
- растения формируют семена и плоды;
- плоды служат пищей для птиц и животных;
- сохраняется устойчивость экосистемы и биоразнообразие.
"К ним нужно относится бережно, стараться не наступать и уж тем более не срывать! Сделайте лучше фотографию и сохраните флору", – отмечено в просьбе сотрудников парка.
9 апреля казахстанец из Туркестанской области с сожалением рассказывал, что туристы топчут редкие тюльпаны Грейга, как это было с Кобейтузом.
