Не трогать: в Бурабае распустились ядовитые растения из Красной книги

В государственном национальном природном парке "Бурабай" начали массово распускаться первоцветы. Об этом рассказали в администрации парка, призвав посетителей бережно относиться к природе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным отдела науки, информации и экологического мониторинга, на территории нацпарка зафиксированы прострел раскрытый и желтеющий, адонис весенний и адонис волжский, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Специалисты подчеркивают, что первоцветы играют ключевую роль в экосистеме после зимнего периода.

"Сбор таких растений приводит к сокращению их популяции и может способствовать постепенному исчезновению видов. Одновременно повреждается корневая система и нарушается почвенный покров, что отражается на состоянии всей экосистемы". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

К тому же растения ядовиты.

В нацпарке также напоминают о необходимости бережного отношения к первоцветам и недопустимости их сбора.

Сохранение этих растений напрямую связано с устойчивостью природных процессов и биологическим разнообразием территории.

Цепочка влияния выглядит так:

первоцветы дают первый нектар и пыльцу после зимы;

насекомые опылители получают питание и активизируются;

опылители обеспечивают опыление других растений;

растения формируют семена и плоды;

плоды служат пищей для птиц и животных;

сохраняется устойчивость экосистемы и биоразнообразие.

"К ним нужно относится бережно, стараться не наступать и уж тем более не срывать! Сделайте лучше фотографию и сохраните флору", – отмечено в просьбе сотрудников парка.

