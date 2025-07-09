Опасные зоны и горы мусора: в Бурабае обратились к отдыхающим
Фото: wikimedia/Yelena Shander
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вновь обратилась к туристам. Прежде всего всех отдыхающих попросили соблюдать правила безопасности. Вторая просьба касается уборки мусора, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники парка с сожалением отмечают, что в летний период увеличивается число несчастных случаев на воде.
Путешественников просят помнить:
"Большинство трагедий происходит в несанкционированных, необорудованных и запрещенных для купания местах".
Далее даны важные правила безопасности, которые необходимо соблюдать:
- Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах.
- Не заходите в воду в запрещенных зонах.
- Не употребляйте алкоголь во время отдыха у воды.
- Не заплывайте за буйки и предупреждающие знаки.
- Не прыгайте в воду с обрывов, мостов и других высот.
- Не приближайтесь к водному транспорту и маломерным судам.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды!
И, конечно же, речь пошла о чистоте в парке, про которую многие забывают.
"После выходных количество мусора увеличивается. Мы призываем всех беречь природу: отдыхайте экологично и убирайте за собой!"Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
Ранее мы рассказывали о видео с внедорожником Mercedes-Benz G-Class, который мчится по поверхности Алаколя, привлекло внимание казахстанцев. Свидетелями нового водного транспорта стали отдыхающие на берегу туристы.
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