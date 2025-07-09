Опасные зоны и горы мусора: в Бурабае обратились к отдыхающим

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вновь обратилась к туристам. Прежде всего всех отдыхающих попросили соблюдать правила безопасности. Вторая просьба касается уборки мусора, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка с сожалением отмечают, что в летний период увеличивается число несчастных случаев на воде.

Путешественников просят помнить:

"Большинство трагедий происходит в несанкционированных, необорудованных и запрещенных для купания местах".

Далее даны важные правила безопасности, которые необходимо соблюдать:

Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах.

Не заходите в воду в запрещенных зонах.

Не употребляйте алкоголь во время отдыха у воды.

Не заплывайте за буйки и предупреждающие знаки.

Не прыгайте в воду с обрывов, мостов и других высот.

Не приближайтесь к водному транспорту и маломерным судам.

Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды!

И, конечно же, речь пошла о чистоте в парке, про которую многие забывают.

"После выходных количество мусора увеличивается. Мы призываем всех беречь природу: отдыхайте экологично и убирайте за собой!" Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Ранее мы рассказывали о видео с внедорожником Mercedes-Benz G-Class, который мчится по поверхности Алаколя, привлекло внимание казахстанцев. Свидетелями нового водного транспорта стали отдыхающие на берегу туристы.