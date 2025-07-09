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Общество

Опасные зоны и горы мусора: в Бурабае обратились к отдыхающим

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 14:33 Фото: wikimedia/Yelena Shander
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вновь обратилась к туристам. Прежде всего всех отдыхающих попросили соблюдать правила безопасности. Вторая просьба касается уборки мусора, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка с сожалением отмечают, что в летний период увеличивается число несчастных случаев на воде.

Путешественников просят помнить:

"Большинство трагедий происходит в несанкционированных, необорудованных и запрещенных для купания местах".

Далее даны важные правила безопасности, которые необходимо соблюдать:

  • Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах.
  • Не заходите в воду в запрещенных зонах.
  • Не употребляйте алкоголь во время отдыха у воды.
  • Не заплывайте за буйки и предупреждающие знаки.
  • Не прыгайте в воду с обрывов, мостов и других высот.
  • Не приближайтесь к водному транспорту и маломерным судам.
  • Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды!

И, конечно же, речь пошла о чистоте в парке, про которую многие забывают.

"После выходных количество мусора увеличивается. Мы призываем всех беречь природу: отдыхайте экологично и убирайте за собой!"Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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