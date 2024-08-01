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Нацпарк "Бурабай" обратился к отдыхающим с важным напоминанием

Лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров, огонь, пламя в лесу, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 10:15 Фото: Министерство обороны РК
Специалисты Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" 1 августа 2024 года выступили с обращение к гостям парка и жителям региона. Отдыхающих попросили соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В памятке от парка отмечено, что синоптики прогнозируют сильную жару с ветром. Эти явления способствуют возникновению лесных пожаров при неосторожном обращении с огнем.

Солнце и ветер могут значительно усилить риск пожара, например, если лучи солнца попадают на стекло или прозрачные емкости с водой, а ветер раздувает огонь или переносит угольки от костра на значительные расстояния.

Эти естественные явления, отмечают сотрудники парка, не являются прямой причиной пожаров, но способствуют их возникновению, особенно в сочетании с человеческим фактором.

"Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности крайне важно в любом месте, где вы находитесь. Особенно аккуратными нужно быть в лесах и горах, где условия для быстрого распространения пожара могут быть опасными".Пресс-служба Государственного национального природного парка

В случае возникновения пожара немедленно сообщайте об этом службам спасения: номер Центра оперативного управления ГНПП "Бурабай" 8(71636) 7-71-15, лесная пожарная станция – 8 (71636) 7-36-65.

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Ранее администрация парка опубликовала видео, снятое подводным дроном, который спустился на дно Щучьего озера. Его можно посмотреть по этой ссылке.

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