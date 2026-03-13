События

Многодетный отец обнаружил под полом своего дома в ЗКО 16 змей

16 змей выползли из-под пола в частном доме ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 19:02 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области 16 змей выползли из-под пола частного дома. Владелец дома самостоятельно их поймал, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город" 13 марта 2026 года, необычный случай произошел в селе Акжайык Теректинского района. В одном из частных домов из-под пола начали выползать змеи.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона, до прибытия спасателей хозяин дома самостоятельно поймал 16 змей. В доме проживают шесть человек, четверо из которых – дети.

Специалисты предложили вскрыть пол, чтобы проверить, нет ли там еще пресмыкающихся, однако владелец дома не дал на это разрешения.

В местном акимате семье временно предоставили другое жилье. К какому виду принадлежат змеи, выяснить не удалось.

Ранее двухметровый "плавающий" питон напугал туристов на популярном пляже в Таиланде.

Канат Болысбек
Читайте также
Папа бил и выгонял из дома: 8-летняя девочка из Павлодара попросилась в детский дом
22:14, 13 марта 2026
Змея заползла в частный дом и напугала жителей Алматинской области
18:17, 31 мая 2025
В ЗКО 16 человек эвакуировали вертолетом
00:09, 14 марта 2023
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
