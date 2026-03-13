Многодетный отец обнаружил под полом своего дома в ЗКО 16 змей

В Западно-Казахстанской области 16 змей выползли из-под пола частного дома. Владелец дома самостоятельно их поймал, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город" 13 марта 2026 года, необычный случай произошел в селе Акжайык Теректинского района. В одном из частных домов из-под пола начали выползать змеи.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона, до прибытия спасателей хозяин дома самостоятельно поймал 16 змей. В доме проживают шесть человек, четверо из которых – дети.

Специалисты предложили вскрыть пол, чтобы проверить, нет ли там еще пресмыкающихся, однако владелец дома не дал на это разрешения.

В местном акимате семье временно предоставили другое жилье. К какому виду принадлежат змеи, выяснить не удалось.

Ранее двухметровый "плавающий" питон напугал туристов на популярном пляже в Таиланде.