События

В столице продолжается строительство новых школ

школа, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 11:27 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Аким столицы Женис Касымбек отметил, что в социальной сфере город проводит системную работу по развитию образовательной инфраструктуры в рамках поручений и стратегических инициатив главы государства, сообщает Zakon.kz.

За последние годы в Астане построены 44 школы на 109 тысяч ученических мест, из них 23 школы возведены в рамках национального проекта президента "Келешек мектептері".

"Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования", – поручил глава государства.

Рекордным по темпам строительства стал 2024 год – тогда в столице было введено 25 школ на 64 тысячи ученических мест. В 2025 году открыты еще 9 школ, а в 2026 году планируется строительство 12 школ на 15 тысяч мест.

Уже формируется задел и на 2027 год: разрабатывается проектная документация по 17 государственным школам на 40 тысяч мест и 10 частным школам на 10 тысяч мест.

Согласно Генеральному плану развития города до 2035 года, в столице предусмотрено строительство 138 новых школ.

Таким образом, курс, заданный президентом страны на ликвидацию дефицита ученических мест и создание комфортной образовательной среды, последовательно реализуется.

Отдельное внимание уделяется и развитию дошкольного образования. Благодаря внедрению модели "Деньги идут за детьми" (ваучерное финансирование) удалось значительно повысить доступность детских садов.

Очередность в дошкольные учреждения сократилась с 50 тысяч до 18 тысяч детей (до 2 лет).

За последние годы также построено 8 детских садов на 1 955 мест. После длительного перерыва возобновлено строительство государственных детских садов – в прошлом году введены в эксплуатацию 4 сада.

В 2026 году планируется открытие еще 7 детских садов на 2 099 мест, из них 3 государственных на 750 мест и 4 частных на 1 349 мест.

Айсулу Омарова
