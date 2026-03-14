#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
События

В Карагандинской области модернизируют дороги и железнодорожные вокзалы

здание, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 11:37 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры. В 2026 году в регионе планируется обновить почти 500 километров дорог республиканского и областного значения, а также городские улицы и мосты, сообщает Zakon.kz.

Работы направлены на повышение безопасности движения и развитие логистического потенциала области.

Одним из ключевых проектов станет реконструкция автодороги Караганда – Жезказган. Эта магистраль протяженностью 122 км имеет стратегическое значение для центральных регионов страны и соединяет Карагандинскую область с Улытау. Трасса была построена в 70-е годы и более полувека не проходила капитального ремонта.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос. Работы будут организованы по новому принципу: сначала построят две дополнительные полосы, после чего проведут ремонт существующего дорожного полотна. Такой подход позволит сохранить движение транспорта без организации объездов и минимизировать неудобства для водителей.

Финансирование одобрено за счет займов Международного банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Реконструкцию трассы начнут в этом году и планируют завершить к 2029-му.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Средним ремонтом планируется охватить 84 км автодорог областного значения. В порядок приведут дорогу Каркаралы – Егиндыбулак – Буркитты.

В регионе также ведется модернизация железнодорожной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках программы "Қазақстан Темир Жолы" и охватывает в области 14 объектов: десять вокзалов и четыре платформы. Предусмотрено обновление зданий, инженерных сетей, залов ожидания и перронов, а также улучшение условий для пассажиров, включая маломобильных граждан. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, навигации и комфорта.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На станциях Айса, Темиртау (Соцгородок), Сарышаган и Караганда-Сортировочная (четная) работы по ремонту пассажирских платформ были завершены в конце прошлого года. В этом году будут установлены навесы и остановочные павильоны. Продолжается обновление зданий вокзалов (Балхаш-2, Мойынты, Акадыр, Дария, Жарык, Жана Караганда, Караганда-Сортировочная (четная), Мырза, Нура, Сарыбел). Завершить проекты планируют в этом году.

Еще один важный инфраструктурный проект касается развития гражданской авиации. В Балхаше завершена реконструкция аэропорта, включая обновление аэродромной инфраструктуры и модернизацию оборудования. С 1 июня планируется запуск субсидируемых авиарейсов в Астану и Алматы. В целом аэропорт сможет принимать больше рейсов, что будет способствовать развитию туризма и деловой активности на побережье озера Балхаш.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: