#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
События

Павлодарские педагоги разрабатывают учебники нового поколения для начальной школы

разработчик, грамоты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 13:00 Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Учителя "школы будущего" города Павлодара принимают участие в разработке учебников нового поколения для начальной школы.

Педагоги средней общеобразовательной школы №47 супруги Рустам Бахытбекович и Бахыт Бейсенгалиевна Сагымбаевы стали победителями республиканского отбора среди 20 авторских коллективов и получили возможность создать учебники для учеников 1 и 3 классов.

Работа над проектом выходит далеко за рамки обычного написания учебного пособия. Она направлена на обновление содержания образования и внедрение современных методических подходов. По словам авторов, республиканский этап отбора проходил в условиях высокой конкуренции: каждая команда представляла инновационные идеи и защищала собственную концепцию.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

При разработке структуры учебников павлодарские педагоги изучили международный опыт, в том числе образовательные модели Финляндии, Сингапура и Китая. В результате была предложена новая концепция, включающая три модели построения урока.

По итогам отбора авторы заключили контракт с одним из крупных издательств страны и приступили к созданию полноценного учебно-методического комплекса. В него войдут учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для педагогов, сборник задач и электронная версия учебника.

Особое внимание в учебниках нового поколения уделяется структуре заданий. Они формируются на основе тематических блоков с акцентом на познавательную деятельность и межпредметные связи. Такой подход способствует развитию у школьников навыков анализа информации, критического мышления и целостного восприятия знаний. В содержании также отражены национальные ценности, культура межэтнического взаимодействия и воспитательные аспекты.

Чтобы сделать материал доступным и интересным для младших школьников, авторы активно используют визуальные элементы – иллюстрации, графические схемы и рисунки. Задания выстроены по уровням таксономии Блума и представлены в интерактивной форме. В учебном процессе предусмотрены проектные и групповые виды работы, повышающие вовлечённость учеников.

Педагоги отмечают, что значительную роль в разработке учебников играет их ежедневный практический опыт. Именно работа с детьми позволяет лучше учитывать возрастные особенности учащихся и выстраивать эффективную систему заданий.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Совместная работа супругов-педагогов также стала важным преимуществом проекта. Объединяя профессиональные взгляды и методические подходы, авторы стремятся находить наиболее оптимальные решения для повышения качества учебного материала.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Планируется, что уже в сентябре 2026 года третьеклассники начнут обучение по новым учебникам, а с 2027 года они будут внедрены и в первых классах. Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие системы образования Казахстана и укрепит позиции Павлодара как одного из центров педагогических инноваций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: