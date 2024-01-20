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Автобус провалился под землю в Павлодарской области: стали известны новые подробности

поиск автобуса Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" сохраняется угроза обвала грунта. Малогабаритным экскаватором на дне обвала проведена переэкскавация грунта в объеме около 850 куб. м. Это позволило расширить пространство для работы второго экскаватора, сообщает Zakon.kz.

20 января с соблюдением всех правил безопасности, с помощью 2-х бульдозеров и с использованием вертикальной и горизонтальной страховки был спущен второй малогабаритный экскаватор с машинистом. С его помощью убираются большие негабаритные камни и горная порода с предположительного местонахождения автобуса.

помощь спасателей

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

"Спасателями ДЧС Павлодарской области постоянно обеспечивается страховка и безопасность работ двух экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. Кроме этого с соблюдением правил безопасности и со страховкой проводятся спуск топлива, питания, маркшейдеров, а также подъем найденных предметов". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
помощь спасателей

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как уточняется, круглосуточно проводится наблюдение с кромки воронки за движением и падением камней с помощью сканирования. Также проводится гесканирование дна воронки, для координации направления экскаваторов.

"Работы осложнены минусовой температурой и тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта, существует угроза обвала. Всего в поисковых работах задействованы 147 человека, 45 единицы техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных устройства", – резюмировали в ведомстве.
помощь спасателей

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области 4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении. В автобусе находились четыре человека. В песке были найдены тела двух спасателей.

Спасатели до сих пор не могут найти автобус. 16 января при проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются.

17 января в МЧС оценили шансы выжить в такой ситуации.

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