События

Более тысячи человек одновременно провели обряд Көрісу в столичном парке

Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 16:11 Фото: акимат Астаны
В столичном парке "Ататүрік", расположенном в районе Байконыр, провели древний обряд Көрісу в честь праздника Амал, сообщает Zakon.kz.

Участие в нем приняли более тысячи человек, которые одномоментно поприветствовали и поздравили друг друга с наступлением весны и приближением Наурыза, передает официальный сайт акимата Астаны.

В парке "Ататүрік" прошло масштабное театрализованное представление в честь "Көрісу күні".

Началось празднование с символического бата (благословения). Артисты в образе Кыдыр-Ата и Умай-Ана пожелали всем собравшимся благополучия и счастья.

Фото: акимат Астаны

Участники праздника – более тысячи человек в национальной одежде – одновременно провели древний обряд Көрісу, обнявшись они приветствовали друг друга, обменивались теплыми пожеланиями и поздравлениями.

Фото: акимат Астаны

После для жителей и гостей столицы начался праздничный концерт. На сцене выступили творческие коллективы и артисты Управления культуры и АНК города Астаны.

Фото: акимат Астаны

"Мы живем в микрорайоне Жагалау, сюда приехали все семьей – муж, я и дети. Рада, что все благополучно пережили зиму, наконец-то и к нам пришла весна, сегодня чудесная погода – солнечно, тепло. Хочется порадоваться и прогуляться. Хотелось также показать детям, как проходит празднование Наурыза", – поделилась впечатлениями жительница города Жадра Дадехан.

Фото: акимат Астаны

Напомним, в Астане в рамках праздничной декады "Наурызнама" проводится более 200 мероприятий – от народных гуляний до благотворительных акций и мероприятий. Каждый день празднований имеет свою тематику и смысл.

Айсулу Омарова
