В селе Айсары Костанайской области открылся современный культурно-досуговый центр

В селе Айсары Костанайской области после масштабного обновления начал работу культурно-досуговый центр "Шабыт", сообщает Zakon.kz.

Здание площадью 560 квадратных метров, которое более 30 лет оставалось заброшенным, превратилось в современное пространство для творчества, общения и развития сельчан.

В ходе реконструкции была полностью проведена внутренняя отделка, а также выполнен капитальный ремонт фасада. На эти цели из районного бюджета направлено порядка 17 миллионов тенге.

Фото: акимат Костанайской области

Сегодня в центре созданы все условия для занятий спортом, творчеством и проведения досуга. Здесь работают коворкинг-зона, актовый зал, спортивный и хореографический залы, библиотека. Уже функционируют секция дзюдо и кружок игры на домбре, которые пользуются популярностью у жителей села.

Как отметил аким Айсаринского сельского округа Бауыржан Нургазин, ранее в этом здании располагалась бывшая совхозная контора.

"Ремонт начался несколько лет назад. Благодаря совместным усилиям местных исполнительных органов, руководителей крестьянских хозяйств и товариществ с ограниченной ответственностью удалось восстановить крышу, укрепить стены, установить пластиковые окна, провести канализацию, водопровод и электричество. На эти работы спонсорами было направлено более 11 миллионов тенге, еще около 36 миллионов тенге выделено из районного бюджета на текущий ремонт", – рассказал он.

Открытие центра позволило создать около 20 новых рабочих мест – от технического персонала до специалистов в сфере культуры.

Сегодня культурно-досуговый центр "Шабыт" посещают более 120 жителей разных возрастов – от детей до представителей старшего поколения. Здесь они могут заниматься спортом, развивать творческие способности, самообразовываться и проводить свободное время в комфортной современной обстановке.