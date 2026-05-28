В Караганде появится новый центр для отдыха и развлечений

В Караганде начали реализацию масштабного проекта для отдыха и культурных событий. В городе появится торгово-развлекательный центр абсолютно нового формата Keruen Karaganda.

На площади более 180 тысяч квадратных метров разместят многофункциональный комплекс с современной библиотекой, кинотеатрами, круглогодичным ледовым катком, тематическим детским парком, концертными и событийными площадками.

Новый центр задуман как место для городской жизни: здесь планируют проводить фестивали, выставки, гастрономические ярмарки, спортивные мероприятия и ледовые шоу.

Фото: акимат Карагандинской области

"Новый центр площадью 180 тысяч квадратных метров станет крупнейшим в сети Keruen и одним из самых масштабных в Казахстане. Здесь будут представлены лучшие мировые и отечественные бренды, фудкорты, детские развлекательные площадки, а также современная библиотека. Особенно важно, что реализация проекта даст новый импульс развитию экономики области: будет создано не менее 3900 рабочих мест, увеличатся налоговые поступления, появятся новые возможности для молодежи и предпринимателей", – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

Проект реализует ТОО "KeruenCity Karaganda". Архитектурную концепцию разработала лондонская компания Chapman Taylor, специализирующаяся на создании крупных коммерческих и общественных пространств.

Среди ключевых задач – развитие внутреннего туризма.

"Мы строим Keruen Karaganda как пространство для людей – это не просто торговый центр, а место, где можно комфортно проводить время всей семьей. Здесь будут стеклянные купола с ощущением открытого неба, закрытый паркинг, каток, кинотеатры, семейный парк и продуманная инфраструктура. Мы даже предусмотрели, чтобы посетители из теплой автобусной остановки попадали в лифт, на котором можно комфортно подняться в ТРЦ. Наша задача – учесть каждую деталь и создать в Караганде современный торговый центр нового поколения, куда люди будут приходить с удовольствием", – говорит генеральный директор Keruen Karaganda Галина Зкрияева.

Комплекс будет состоять из двух надземных этажей и подземного паркинга.

Реализация проекта пройдет в два этапа: завершение основной части запланировано на конец 2027 года, вторую очередь намерены реализовать в 2028 году.

Новый ТРЦ будет расположен на улице Таттимбета в направлении микрорайона Кунгей.