#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
События

В Караганде появится новый центр для отдыха и развлечений

Центр для отдыха и развлечений, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:43 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде начали реализацию масштабного проекта для отдыха и культурных событий. В городе появится торгово-развлекательный центр абсолютно нового формата Keruen Karaganda.

На площади более 180 тысяч квадратных метров разместят многофункциональный комплекс с современной библиотекой, кинотеатрами, круглогодичным ледовым катком, тематическим детским парком, концертными и событийными площадками.

Новый центр задуман как место для городской жизни: здесь планируют проводить фестивали, выставки, гастрономические ярмарки, спортивные мероприятия и ледовые шоу.

Центр для отдыха и развлечений, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:43

Фото: акимат Карагандинской области

"Новый центр площадью 180 тысяч квадратных метров станет крупнейшим в сети Keruen и одним из самых масштабных в Казахстане. Здесь будут представлены лучшие мировые и отечественные бренды, фудкорты, детские развлекательные площадки, а также современная библиотека. Особенно важно, что реализация проекта даст новый импульс развитию экономики области: будет создано не менее 3900 рабочих мест, увеличатся налоговые поступления, появятся новые возможности для молодежи и предпринимателей", – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

Проект реализует ТОО "KeruenCity Karaganda". Архитектурную концепцию разработала лондонская компания Chapman Taylor, специализирующаяся на создании крупных коммерческих и общественных пространств.

Центр для отдыха и развлечений, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:43

Фото: акимат Карагандинской области

Среди ключевых задач – развитие внутреннего туризма.

"Мы строим Keruen Karaganda как пространство для людей – это не просто торговый центр, а место, где можно комфортно проводить время всей семьей. Здесь будут стеклянные купола с ощущением открытого неба, закрытый паркинг, каток, кинотеатры, семейный парк и продуманная инфраструктура. Мы даже предусмотрели, чтобы посетители из теплой автобусной остановки попадали в лифт, на котором можно комфортно подняться в ТРЦ. Наша задача – учесть каждую деталь и создать в Караганде современный торговый центр нового поколения, куда люди будут приходить с удовольствием", – говорит генеральный директор Keruen Karaganda Галина Зкрияева.

Комплекс будет состоять из двух надземных этажей и подземного паркинга.

Центр для отдыха и развлечений, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:43

Фото: акимат Карагандинской области

Реализация проекта пройдет в два этапа: завершение основной части запланировано на конец 2027 года, вторую очередь намерены реализовать в 2028 году.

Новый ТРЦ будет расположен на улице Таттимбета в направлении микрорайона Кунгей.

Центр для отдыха и развлечений, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:43

Фото: акимат Карагандинской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
пожар в Караганде
00:01, 28 июля 2025
Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре в Караганде
Новая зона отдыха появилась в Алматы
15:34, 03 января 2024
Новая зона отдыха появилась в Алматы
Поддержали проект новой конституции
10:41, 06 марта 2026
Кокшетаусцы поддержали проект новой конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лукас рассказал о конфликте с Кызайбай
09:50, Сегодня
Лукас рассказала о конфликте с Кызайбай и вынужденном уходе из сборной РК по боксу
Бибисара Асаубаева
09:35, Сегодня
Бибисара Асаубаева проиграла в третьем туре Norway Chess 2026, но продолжает лидировать
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против &quot;Алтаем&quot; в КПЛ
09:28, Сегодня
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против "Алтаем" в КПЛ
Юлия Стародубцева
09:03, Сегодня
"Сенсация турнира": The Tennis Letter о провале Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: