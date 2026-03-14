В Курмангазинском районе завершено строительство четырех Домов культуры

В Курмангазинском районе Атырауской области в целях развития культурной инфраструктуры завершено строительство четырех Домов культуры. В текущем году они будут введены в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В селе Бокейхан Бокейханского сельского округа построен Дом культуры на 300 мест. Строительство объекта началось в 2023 году и завершилось в прошлом году. В здании предусмотрены зрительный зал, кабинеты для кружков хореографии и драматического искусства, административные, комнаты для артистов, гримерные и костюмерные, библиотека. Также в прошлом году был построен Дом культуры на 126 мест в селе Тениз.

Фото: акимат Атырауской области

"Развитие культурной инфраструктуры в сельских населенных пунктах – одна из основных задач. Новые Дома культуры позволят активизировать культурную жизнь сельских жителей и создадут условия для развития творческих способностей молодежи. В настоящее время в селах Бирлик и Коптогай ведется строительство еще двух Домов культуры на 300 мест. В дальнейшем работа по модернизации сельских объектов культуры будет продолжена", – отметил исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Курмангазинского района Муратбек Мухитов.

В селе Гизат Алипов Дынгызылского сельского округа построен и в этом году введен в эксплуатацию Дом культуры на 100 мест. Еще один Дом культуры на 100 мест построен в селе Асан Асанского сельского округа в 2024-2025 годах.