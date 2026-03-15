Салтанат Жамбылова: "...Завет наших предков"

Сегодня, 15 марта, с раннего утра в селе Жамбыл начался особенный, наполненный духом традиций день. Артисты в национальных костюмах, батыры и участники кокпара прошли по центральной улице села, подарив жителям праздничное настроение, сообщает Zakon.kz.

Потомки великого акына Жамбыла Жабаева во главе с его прямой наследницей Салтанат Жамбыловой посетили свои избирательные участки и приняли участие в республиканском референдуме.

Фото: акимат Алматинской области

Потомки Жамбыла, бережно хранящие традиции предков и национальные ценности, продемонстрировали свою гражданскую ответственность, приняв активное участие в важном политическом событии.

Сплоченная семья показала пример верности заветам предков и ответственности за судьбу страны.

Потомок великого акына Салтанат Жамбылова отметила:

"Референдум – это важная возможность для каждого гражданина выразить свое мнение о будущем страны. Наш предок Жамбыл воспевал единство и согласие народа. Следуя его заветам, мы должны вносить свой вклад в развитие государства. Поэтому сегодня мы пришли всей семьей и сделали свой выбор. Пусть будущее нашей страны будет светлым", – сказала она.