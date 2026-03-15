В Атырау родились сразу две тройни

В преддверии референдума в Атырауском областном перинатальном центре родились две тройни. Эта радостная новость стала особым событием для коллектива роддома и близких молодых мам, сообщает Zakon.kz.

В закрытом избирательном участке №22, расположенном в перинатальном центре, матери тройняшек также проголосовали и сделали свой выбор. Одна из них – мать тройни Гульшат Аханова.

Гульшат Аханова, жительница села Акжар, относящегося к городу Атырау, ранее воспитывала в семье троих дочерей. С рождением тройни девочек в их доме теперь будут расти шесть дочерей. Малышек планируют назвать Нуриля, Сабира и Хадия.

"Сегодня я проголосовала ради будущего нашей страны и будущего наших дочерей", – говорит молодая мама.

Еще одна тройня, родившаяся накануне референдума, появилась в семье Айданы Ергалиевой. У нее родились три мальчика. Молодая мама также проголосовала на закрытом избирательном участке №22, расположенном в перинатальном центре, сделав свой выбор.