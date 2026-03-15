События

В Мангистауской области созданы условия для голосования граждан с ограниченными возможностями

голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:22
В Мангистауской области в проходящем референдуме активное участие принимают и граждане с ограниченными возможностями. Одним из них стал житель региона Руслан Гайбатов, сообщает Zakon.kz.

Он проголосовал на избирательном участке №267. По словам Руслана Гайбатова, на участке созданы все необходимые условия для людей с особыми потребностями.

Фото: акимат Мангистауской области

"Сегодня я принял участие в референдуме и сделал свой выбор. На участке для нас предусмотрены все условия: оборудованы удобные входы, при необходимости помогают сотрудники. Участие в таком важном событии – это гражданский долг каждого из нас", – отметил Руслан Гайбатов.

В целом на избирательных участках региона обеспечены дополнительные условия для граждан с ограниченными возможностями. В частности, организована услуга инватакси, благодаря которой жители могут беспрепятственно добраться до мест голосования.

Кроме того, на участках создана доступная среда для самостоятельного голосования. Для граждан с нарушением зрения предусмотрены специальные трафареты со шрифтом Брайля, позволяющие самостоятельно заполнять бюллетени.

Также для повышения доступности информации подготовлены аудиоверсии проекта Конституции. Документ доступен в аудиоформате на казахском и русском языках.

Все эти меры направлены на то, чтобы каждый гражданин, независимо от состояния здоровья, мог реализовать свое конституционное право и принять участие в судьбоносном для страны решении.

Айсулу Омарова
