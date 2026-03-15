События

"Леон" и "Матильда" проголосовали на референдуме в Атырау

люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 13:04 Фото: акимат Атырауской области
Необычных избирателей заметили сегодня, 15 марта, на одном из участков в Атырау. Герои известного французского фильма Люка Бессона "Леон" и "Матильда" приняли участие в голосовании в рамках республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

Горожане пришли на участок, расположенный в Малой академии искусств, в образах персонажей культовой картины. Необычные костюмы сразу привлекли внимание других избирателей и создали на участке атмосферу праздника.

Фото: акимат Атырауской области

Как отметили участники акции, таким образом они решили поддержать гражданскую активность и напомнить, что каждый голос имеет значение.

Фото: акимат Атырауской области

Фото: акимат Атырауской области

Айсулу Омарова
