Общество

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай проголосовала на референдуме

15.03.2026 09:11 Фото: акимат города Алматы
Сегодня в Алматы в рамках республиканского референдума жители города приходят на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании. Среди них – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже Назым Кызайбай.

Казахстанская боксерша проголосовала на избирательном участке №168, расположенном в Алматинском колледже автомобильной и модной индустрии. По словам спортсменки, участие граждан в таких событиях имеет большое значение для развития страны.

"Сегодня я пришла на избирательный участок и сделала свой выбор. Каждый гражданин должен выражать свою позицию по вопросам, связанным с развитием государства", – отметила Назым Кызайбай.

Она добавила, что для нее значимо проявлять активность не только на международной спортивной арене, но и в общественной жизни.

"Мы, спортсмены, на международных соревнованиях стараемся достойно представлять нашу страну и поднимать государственный флаг. Но и в такие важные дни внутри страны важно проявлять свою гражданскую позицию и делать осознанный выбор. Поэтому участие в голосовании для меня – большая ответственность", – подчеркнула она.


Айсулу Омарова
