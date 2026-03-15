"Леон", "Матильда", "Леди Баг" и "Бамблби" проголосовали на референдуме-2026

Как известно, сегодня, 15 марта 2026 года, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции РК. Zakon.kz рассказывает о самых ярких участниках голосования.

"Голосуют" даже роботы

Утро многих уральцев началось не с кофе, а с весьма неожиданного знакомства. Так, на одном из избирательных участков не до конца проснувшихся еще горожан встретили... Бамблби и Оптимус Прайм собственной персоной. "Трансформеры" с удовольствием фотографировались с теми, кто покидал участок, поставив заветную галочку. Пока одни жалели, что не взяли на голосование детей, другие проводили параллель между технологичными механизмами и текущей трансформацией страны. Роботы охотно соглашались со всеми – за ними ведь не заржавеет.

Фото на память

Алматы тоже поддержал своих жителей в тяге делать селфи, организовав для них аж специальные, тематические фотозоны. Сделал дело? Снимайся смело!

А полученным результатом не забудь поделиться в соцсетях, дабы вдохновить личным примером остальных.

В халате и белых тапочках

Астанчан тем временем шокировала дама, видимо, очень торопившаяся выразить гражданскую позицию. Иначе как объяснить ее появление в халате, тапочках и с полотенцем на голове? Не устрашил отчаянную женщину ни столичный морозец, ни необходимость сначала выгулять робо-пса – можно и совместить приятное с полезным. Очень надеемся, дома "леди в халате" ожидала большая кружка горячего чая, а ее очаровательного "питомца" – пара-тройка часов питательной подзарядки.

Явление Қыдыр ата

В Костанае референдум почтил своим присутствием сам символ изобилия. В преддверии Наурыза седобородый старец дал зевакам традиционное бата, а затем проголосовал.

Кстати, в своем благословении Қыдыр ата пожелал всем присутствующим здоровья, счастья, достатка и единства: "Наурыз – береке мен молшылық әкелсін, отбасыларың аман болсын, ел бірлігі нығайсын!".

Даже и добавить нечего.

Культура и история

В селе Жамбыл, что в Алматинской области, с утра царит веселье. По улицам шествуют ряженые артисты, батыры и участники кокпара на радость местным.

Вместе с тем свою лепту в судьбу страны внесли потомки великого акына Жамбыла Жабаева во главе с его прямой наследницей Салтанат Жамбыловой.

"Референдум – это важная возможность для каждого гражданина выразить свое мнение о будущем страны. Наш предок Жамбыл воспевал единство и согласие народа. Следуя его заветам, мы должны вносить свой вклад в развитие государства. Поэтому сегодня мы пришли всей семьей и сделали свой выбор. Пусть будущее нашей страны будет светлым", – сказала она.

Коллаборация Эльзы и Леди Баг

В Кокшетау по случаю исторического голосования объединились мультяшные персонажи из разных вселенных. Их образы воплотили профессиональные аниматоры. Вот проголосуют – и дальше развлекать детей и взрослых. Ну, или искать Супер-Кота с Олафом на соседнем участке.

Кусочек Франции в Атырау

Кому Леди Баг, а кому – Матильда с Леоном в придачу. Герои известного французского фильма Люка Бессона тоже не поленились опустить в корзину бюллетени, определяющие реалии Казахстана.

Почему именно действующие лица криминального боевика? История умалчивает.

На большом воздушном шаре

В Усть-Каменогорске на одном из участков для голосования организовали необычную акцию – рядом с избирательным участком был запущен воздушный шар. По словам организаторов, запуск стал символическим событием, приуроченным к проходящему голосованию, а также "привлек внимание жителей района и создал праздничную атмосферу возле избирательного участка".

Увы, гордо парить в небе "символу" помешал ветер, но воспоминания-то явно останутся надолго.

Отметим, что по состоянию на 14:00 более 50% казахстанцев уже приняли участие в референдуме.