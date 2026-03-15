Первый референдум 18-летнего Қасымжомарта – студент рассказал о своем отношении к голосованию

Тезка президента Казахстана отдал свой первый голос на республиканском референдуме, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек впервые принял участие в избирательном голосовании, так как достиг совершеннолетия и получил право внести свой вклад в принятие важного решения, касающегося будущего страны.

Халық Қасымжомарт Абыройұлы отдал свой голос, поставив отметку в бюллетене на избирательном участке №147.

18-летний Қасымжомарт отметил, что для него участие в голосовании – важный гражданский шаг.

"Я голосую впервые. Сейчас я учусь в Малайзии. Я один из 90 тыс. казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, о которых недавно говорил глава государства. Я хорошо понимаю, что голосование очень важно и напрямую влияет на будущее молодежи", – сказал он.

Юный казахстанец добавил, что участие в референдуме – это возможность внести свой вклад в развитие страны и выразить свою гражданскую позицию.

Ранее стало известно, что более 8,8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме.