#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Первый референдум 18-летнего Қасымжомарта – студент рассказал о своем отношении к голосованию

Фото: Zakon.kz
Тезка президента Казахстана отдал свой первый голос на республиканском референдуме, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек впервые принял участие в избирательном голосовании, так как достиг совершеннолетия и получил право внести свой вклад в принятие важного решения, касающегося будущего страны.

Халық Қасымжомарт Абыройұлы отдал свой голос, поставив отметку в бюллетене на избирательном участке №147.

18-летний Қасымжомарт отметил, что для него участие в голосовании – важный гражданский шаг.

"Я голосую впервые. Сейчас я учусь в Малайзии. Я один из 90 тыс. казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, о которых недавно говорил глава государства. Я хорошо понимаю, что голосование очень важно и напрямую влияет на будущее молодежи", – сказал он.

Юный казахстанец добавил, что участие в референдуме – это возможность внести свой вклад в развитие страны и выразить свою гражданскую позицию.

Ранее стало известно, что более 8,8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Оксана Житникова
Оксана Житникова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: